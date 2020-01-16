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瑞銀亞洲：資金流入淡倉 比亞迪熊55333

【明報專訊】港股上周五受外圍因素所影響，低開約430點，其後走勢一直向下，最低跌至20,079點，僅險守20,000點，下午時段恒指跌幅收窄，但全日仍然下跌336點，收報20,553點。

比亞迪（1211）較早前公布2月數據，汽車產量達91,406輛，按年升接近324%，本年度首兩個月汽車產量總和按年亦上升168%；惟近日俄烏局勢持續緊張，當中用於電動車電池生產的鎳因運輸、交易受阻而令到供應緊張，價格一直上升，上周曾高見每噸破10萬美元。

新能源汽車成本問題拖累車股表現，比亞迪上周波動，曾穿190元，見近期低位，上周五跌2.5%，收報195.1元。根據瑞銀上周五的紀錄，比亞迪相關淡倉得到顯著資金支持，反映市場對於新能源汽車後市表現不抱有信心，如投資者看淡比亞迪股價會進一步向下，可留意比迪熊證55333，收回價220元，行使價224元，2022年10月到期，有效槓桿約6.7倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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