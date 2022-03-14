經濟
梁振輝 匯市前瞻

投資策略

梁振輝：商品變成另類避險資產

【明報專訊】市場仍然關注烏克蘭的局勢，一眾風險資產再度面對重大壓力，但除了地緣局勢之外，市場亦要留意本周美國聯儲局議息將會為加息周期展開序幕，而通脹壓力揮之不去，亦對各種主要資產造成不同的影響。

一個特別的發展是傳統避險貨幣未有受惠於近期趨勢，其中一個解讀是美國的利率預期並沒有重大變化，但或許更重要的是市場反而透過商品及相關投資作另類避險，亦解釋了為何過去兩周各主要商品大幅走高。

商品貨幣受市場青睞

上周美國公布2月通脹7.9%，符合市場預期，歐洲央行保持加速政策回歸常態的取態令市場感到意外。歐盟官員持續討論財政支出和潛在的共同發債措施，而烏俄談判未果，繼續困擾氣氛。歐元兌美元自周一低位反彈近3%，但於1.11之上回落。隨着技術走勢更趨中性，近期走勢料主要受消息影響。

歐盟會議動向可能是支持歐元的潛在動力，但聯儲局本周議息的動向則仍是歐元的潛在逆風。戰事仍是「走勢震盪」的根源。隨着俄羅斯持續對誓言抵抗的烏克蘭採取強硬路線，戰事升溫的可能性似乎更高。如此發展，將會帶給歐元兌美元及歐元交叉盤下行壓力。

金價支持處1955至1970美元

因地緣局勢仍是市場主要風險，我們預期市場仍會留意兩大投資方向，第一是偏好避險，第二是偏好大宗商品。

亞洲中的「避險」貨幣選擇包括日圓、新加坡元和離岸人民幣，可供大家參考，我們亦將紐元、加元增加至「大宗商品」投資組合中。美元兌加元相對其他商品貨幣表現雖見遲緩，但預期目前可能下探1.2450支撐。紐元兌美元因其央行堅決的鷹派態度，以貿易條件可望因乳製品價格上漲而可望得到支撐。

金價方面，從高點下滑100美元後於1970美元位置觸底。在流動性和波動性較低的時期，黃金恐更加受累，技術走勢關鍵價位可望有所幫助，預期金價支持位於1955至1970美元區間及1925美元，若低於1875美元則可能使近期走勢轉為中性。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]

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