《幫你格價》：投資奢侈品 隨時跑贏股市

Chanel手袋去年加價4次

踏入2022年，無論是名牌女裝手袋、男士表款，抑或日本威士忌都大幅加價。當中不少名牌奢侈品格價都跑贏去年恒指及美股兩大指數。目前買入產品相信仍會有升值潛力。以Chanel手袋為例，去年該品牌已經加價4次，當中就以經典款小號Classic Handbag為例，2020年價格只是4.8萬港元，去年加價4次後價格升至6.38萬元，而今年已宣布將會再次加價至6.51萬元。

倘若有精明投資者於2020年底購入該款手袋，穩妥保存至今，大約一年時間已勁賺17,100元，升值約35%，利潤相當可觀！與「昔日股王」騰訊（0700）相比，如果於2021年持有，時至今日已蝕46%。

LV升值能力強 入場門檻較低

雖然Chanel手袋升值能力看似不俗，其實在眾多名牌之中，LV升值能力更強。僅僅一年時間，迷你Nano Speedy由10,900元升值至14,100元，一年間升值3200元或29.35%，升幅跑贏不少袋款甚至名表，更重要的是入場門檻低，適合小試牛刀投資手袋的人。

如果手頭資金充裕，投資勞力士（Rolex）回報則更大。當中就以Air-King為例，這款手表屬於勞力士入門版，價錢相對其他表款廉宜，可配襯正裝又可以配搭休閒穿著。表款設計旨在向航空及飛行先驅致敬，手表直徑40毫米，配備實心鏈節表帶，型格黑色表面及綠色秒針。翻查資料發現，2020年中，手表價值5萬元，去年已升值至7.1萬元，今年將會再度加價至8.7萬元，如果由2020年中持貨至今，升幅為74%，升值能力實在不容小覷。

勞力士Air-King 持貨近3年升值74%

其實勞力士亦有多款極具保值潛力的腕表可供選擇，如想選擇入場門檻更廉宜的表款，Oyster Perpetual會是不錯的選擇。該系列分別有5種尺寸，包括26mm、31mm、34mm、36mm及39mm，所有表款都有100米防水功能，使用不鏽鋼材料及藍寶石水晶鏡面，價錢由3.93萬至4.6萬元不等，視乎顏色及上鏈機芯而定。

投資額萬元以內 可選日本威士忌

若投資者手上資金不多，希望投資金額可以控制於1萬元以下，其實可以考慮日本威士忌。一直以來，威士忌價格持續上漲，年份愈久的酒品，其升值能力就愈高。今年初日本三得利（Suntory）宣布，為了擴建生產設備以提高酒廠產能，今年4月起旗下酒款將會加價。當中30年「響」、25年「山崎」、25年「白州」由12.5萬日圓（約8367港元）加價至16萬日圓（約10,717港元），升幅達28%。

日本威士忌以外，中國茅台亦由今年1月1日起加價，新款珍品茅台酒由4499元（人民幣•下同），加價至4599元；陳年貴州茅台酒15年將會由4999元上升至5999元，升幅達到20%。以上格價為內地官方指導價，從內地網購網站可見，不少商戶出售價介乎7399至8099元，即大約9200至過萬港元不等。由此可見，陳年佳釀實在值得收藏，升值潛力隨年月飈升。

在高通脹年代，如果想為自己財富增值，手袋、名表、陳年佳釀可算是不錯的投資選擇之一，而政府下月將會發放新一輪電子消費券，不妨用來買入這些保值潛力較佳的產品，以應對未來高通脹環境。

明報記者 黃清瑤

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