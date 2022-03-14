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經濟
2022年3月14日星期一
環球經濟數據
SPAC疫下受捧 鍾絳虹冀複製美國成功 不足3個月9公司申上市 獨攬近八成交易
「新股女王」曾助逾700家新股上市
花旗︰今年首兩月消費弱 線上銀行生意佳
財爺：港首季經濟倒退 失業率顯著回升
京東物流斥90億人幣 購內地同業德邦物流
中金王漢鋒：全球滯脹若緩解 港股可走出低谷
順應「穩增長」國策 看好中資金融基建原材料股
《Money Monday》2月底封面故事 測中恒指下試20200點
瑞銀上調中國股票評級 短期看好能源消費 中長期看好科技醫療
綠茶集團標準化管理 去年扭虧
內房首兩月銷售差 財困局面未改 境外美元債降評級 觸發連鎖效應
銷售降礙套現 富力正榮禹州紛提換債
港產植物豬肉 連鎖店快上架
戰略伙伴支持 得以輕資產上路
張兆聰：港匯止跌前港股難轉勢
李澄幸：加密貨幣可令投資組合多元化
環球經濟數據
金子：友邦逆市上升 看好購29562
張兆聰：大巿飄忽 油股可趁低吸
伍禮賢：港股波動 粵投防守力強
潘啓才：光大水務受惠政策 高股息有險可守
《幫你格價》：投資奢侈品 隨時跑贏股市
沈永年：港人移居內地 宜購合適醫保
陸振輝：學會沉默 適度妥協
梁振輝：商品變成另類避險資產
陳大為：國際大賭局的潛在危機
劉俊毅：Web 3.0還在起步階段
陸振球：港交所極超賣 可博反彈
陸振球：一片悲觀之中 熊市完結之時？
林少陽：留得青山在的投資原則
技術取勝：恒生剛重上10天線
謝偉銓：電動車普及 需完善套配
李聲揚：特首何德何能搞冧港股
蔡金強：英美爭霸絕技：人肉盾牌
徐家健：外資對俄羅斯企管文化的貢獻
艾雲豪：細說意大利的大亨足球
李順威：油價飈升會否導致衰退？
劉思明：績優博反彈 友邦可吼
何啟聰：急跌後博反彈 吼阿里牛57324
瑞銀亞洲：資金流入淡倉 比亞迪熊55333
摩根大通亞洲：外圍局勢未明 納指Put 10280
周顯：美元霸權助收割戰爭紅利
王弼：Short Call幫補潛水股
曾淵滄：股巿亂局 留意兩隻高息股
湯文亮：動態清零是可以與病毒共存
陳永傑：公私房屋供應長期短缺
廖偉強：新盤銷售靜待反彈時機
布少明：樓市悲觀我入市
馬泰陽：「疫巿」下啟德租盤受捧
投資者付百萬辣稅買南浪2房收租 用家腳軟 撻訂牽晴間2房損手27萬離場
十大屋苑周末8宗升六成 黃埔花園佔一半
薈藍8伙1房戶新推3.75%印花稅優惠
疫情重創 「缸瓦佬」4短租舖連環結業
中區人流大減 代理料區內吉舖續增
海茵莊園迷你戶善用「垂直空間」
河畔成交量跌 呎價企穩1.8萬
4種方法增加退休收入
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
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SPAC疫下受捧 鍾絳虹冀複製美國成功 不足3個月9公司申上市 獨攬近八成交易
「新股女王」曾助逾700家新股上市
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環球經濟數據
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陳大為：國際大賭局的潛在危機
劉俊毅：Web 3.0還在起步階段
陸振球：港交所極超賣 可博反彈
陸振球：一片悲觀之中 熊市完結之時？
林少陽：留得青山在的投資原則
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劉思明：績優博反彈 友邦可吼
何啟聰：急跌後博反彈 吼阿里牛57324
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王弼：Short Call幫補潛水股
曾淵滄：股巿亂局 留意兩隻高息股
湯文亮：動態清零是可以與病毒共存
陳永傑：公私房屋供應長期短缺
廖偉強：新盤銷售靜待反彈時機
布少明：樓市悲觀我入市
馬泰陽：「疫巿」下啟德租盤受捧
投資者付百萬辣稅買南浪2房收租 用家腳軟 撻訂牽晴間2房損手27萬離場
十大屋苑周末8宗升六成 黃埔花園佔一半
薈藍8伙1房戶新推3.75%印花稅優惠
疫情重創 「缸瓦佬」4短租舖連環結業
中區人流大減 代理料區內吉舖續增
海茵莊園迷你戶善用「垂直空間」
河畔成交量跌 呎價企穩1.8萬
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