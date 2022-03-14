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戰略伙伴支持 得以輕資產上路

【明報專訊】梁毓強和吳卓軒自小認識，梁毓強在英國倫敦的帝國理工學院取得化學工程博士學位，對於環保及可持續食物問題特別有興趣；吳卓軒則在荷蘭取得航天工程學士學位，在北京清華大學取得經濟管理碩士學位，之後在外國從事科技投資管理工作。

兩人表示，該公司在2020年7月才正式成立，能夠在2021年3月便開始量產，要多謝其戰略合作伙伴的大力支持。兩人成立公司後不久，認識了本地一個中式飲食集團的高層。這個中式飲食集團在香港和內地都開設了多家大型食肆，並分別在大埔和東莞設有中央食品生產廠。

由於這集團也認為植物肉為大勢所趨，瞬即和該公司建立了合作關係，讓該公司借用其大埔廠房的數千平方呎地方、設施和工人來生產，該公司只需派駐技術人員即可。該公司計劃，將來再借用其東莞廠房的部分地方來生產，以開拓廣東省市場，最快今年底開始。

現時，比較著名的外國植物肉品牌，大都有採用大豆血紅蛋白來營造肉味。但梁毓強和吳卓軒稱，該公司對於大豆血紅蛋白仍處於觀望態度，暫時未採用，只是使用了非基因改造大豆、天然香料和一些酵母提取物等。

植物肉愈濃味愈難模擬

他們表示，現時外國同行通常都是植物漢堡扒做得最神似，植物豬扒和植物牛扒已經相對沒有那麼似，植物牛腩更加沒有什麼公司嘗試造，主要因為肉味愈濃烈，愈難模擬出來。該公司希望在未來打破這個慣例，但預料會有一定的難度和挑戰。

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