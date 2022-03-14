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港產植物豬肉 連鎖店快上架

【明報專訊】一直以來，市場上的主流植物肉品牌，大都是在外國研發及生產，或者歐美研發、東南亞或內地生產。但原來本地也有初創公司成功研發植物豬肉，並且在一年前開始量產，供應給B2B客戶。該公司更準備在今個月底推出3款植物豬肉點心，在連鎖店上架，首度開拓B2C市場。未來3年，更計劃將B2C產品大增至20至30款。

明報記者 薛偉傑

好食科技共同創辦人梁毓強、吳卓軒表示，他們在2018年開始研究「替代蛋白質」（Alternative Proteins），之後逐漸鎖定先研究「植物豬肉」。至2020年，兩人從外國回港設立實驗室。同年7月，正式成立公司，以及試製出一款植物豬肉點心。

2021年3月，該公司借用一個戰略合作伙伴的數千平方呎設施，開始以「好豬肉」為品牌，在香港生產植物豬肉餡、肉碎及肉丸等，供貨給本地食肆。曾經合作的客戶包括主題公園、酒店、酒樓、素食店等多家中式食肆，以及某連鎖便利店集團（部分屬短期合作）。

利用蒟蒻 模擬肥豬肉質感油香

其中，某便利店集團去年8月開始發售的一款急凍「素燒賣」，其實就是由該公司供應的貼牌產品，合作期原定兩個月，後來延長。直至去年12月，仍能在該便利店集團的一些分店買到素燒賣。

雖然本地飲食業近月受第五波新冠疫情影響，但截至3月初，該公司仍然持續供應植物豬肉餡及肉碎等給大約20家本地食肆，來設計及製作自己的素食菜式。

在外國植物肉品牌的強勢宣傳下，該公司仍能在本地市場佔一席位，其中一個原因是該公司除能夠製造植物瘦豬肉之外，亦能夠利用蒟蒻結合其他方法來模擬肥豬肉的質感和油香。由於酒樓等部分中式食肆希望，它們的植物肉點心和菜式可以讓顧客同時感受到瘦豬肉和肥豬肉的口感，所以願意採購。

除B2B業務之外，該公司一直希望發展B2C業務，以自有品牌「好豬肉」推出零售產品。去年底，該公司已研製出3款急凍植物肉點心，分別是「好豬肉冬菇燒賣」、「好豬肉粟米水餃」、「好豬肉韭菜水餃」，在香港冬日美食節中試賣。

植物肉點心放冰格可保質半年

大約3月底開始，這3款採用自有品牌的急凍植物肉點心，將會在一家健康食品連鎖店及一家連鎖日式超市上架，每包售價約20多元。若儲存在零下18度的冰格，保質期可長達半年。

梁毓強和吳卓軒透露，本來這3款植物肉點心計劃於3月中在亞洲素食展中亮相，以增強宣傳效果。因疫情關係，亞洲素食展延期至5月初舉行，但兩人早前已接獲通知，該公司在展覽中將會獲頒大獎。

到6月至7月，該公司會和多家中高檔中菜館聯乘合作，屆時中菜館應該會在餐牌中顯示，一些菜式使用該公司的植物豬肉餡和肉碎等製作。

搶購豬肉潮 反映植物肉有市場

由成立至今，該公司已投資了7位數字的金錢，並獲得科技園主辦的兩個孵化器計劃的資助。另外，該公司剛於近日完成1200萬元的種子輪融資，投資者包括日日煮、Brinc及戈壁創投。

這筆資金將會用於未來研發更多口味和其他肉種的新產品，以及零售品牌推廣等。兩人估計，在今年內，該公司的B2C產品將會增至5至7款，3年後更可能大增至20至30款。其中，較快推出的將會是植物豬腩肉產品，接着是植物豬扒，之後則可能會有植物雞肉、植物魚肉，甚至植物牛扒、植物牛腩等。除了需要冷藏的產品之外，將來亦可能會推出一些可以在常溫保存的即食產品。

另外，早前因為部分跨境貨車司機感染新冠病毒，令內地來港的生豬大減；而本地屠房亦因為有部分屠宰員確診，需要局部停工，令本地的新鮮豬肉供應大減，市民連超市的冰鮮豬肉和肉丸也幾乎搶購一空。

兩人認為，這顯示出，豬肉供應鏈有其脆弱和局限。相反，在本地生產植物肉，正好發揮調節和補充作用，若有需要，可以迅即增產應市。「將一隻豬養到70公斤重，需要大約28星期，這根本無法因應市場變化來快速增產。但植物豬肉一小時就可以造出70公斤，加上本地生產免卻跨境運輸，可以快速送到零售店。」他們解釋說。

[新經濟新天地]

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