內房首兩月銷售差 財困局面未改 境外美元債降評級 觸發連鎖效應

明報記者 陳偉燊

最近包括正榮（6158）等內房股尋求交換要約，將債務以換債方式延期（見另文）外，作為內房股現金流重要來源的合約銷售普遍未見起色。其中富力（2777）、旭輝（0884）1、2月份銷售普遍大跌四成以上，個別如奧園（3883）銷售更插逾八成，至於危機深重如恒大（3333）更已不再例行披露銷售數字。

奧園銷售插逾八成 恒大不披露銷售數字

受銷售受壓拖累，雖然融創曾兩度集資，但自去年11月中以來股價已大跌67%。在股價受壓同時，內房債價亦備受壓力。以碧桂園的5年期並於2024年4月到期，票面息6.5厘的優先票據為例，自去年12月中起報價從過百美分，跌至上周五55.744美分，大跌近五成。

銀河聯昌證券（香港）中港研究部董事總經理兼負責人鄭懷武認為，評級機構着手將內房股的境外美元債評級調低，正引發連鎖效應，觸發私募債等持有人行使條款，要求提前償還債務，當中奧園便遭遇類似情况。由於不少內房股1、2月銷售大跌，已不能夠尋求短錢作為「及時雨」，他認為內房股實際融資選項不多。就算有個別能配股融資，但他認為未必足夠應付困局，而出售資產套現亦非一時三刻可達成交易，因此當前環境對內房股而言依然艱難。

券商籲等待業績公布 了解財務狀况

除具國企背景及一兩間債務較小的民企內房之外，鄭懷武還指，其他內房股價普遍大跌60%至80%，反映風險相對高，因此他們給予「減持」評級，並認為最少要等公布業績交代財務狀况後，才再作選擇。

京華山一研究部主管彭偉新表示，依現時情况看，內房股的財困問題不會太快解決得到，只唯一肯定不會違約，否則會令債權人全輸。繼較早前有內地銀行支持內房股完成手上項目之外，他估計內房公司很大機會先尋求債務延期，不過在今年初銷售欠佳下，根本不足以償還巨額債務，因此很大機會要想其他方法去融資。