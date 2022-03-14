瑞銀上調中國股票評級 短期看好能源消費 中長期看好科技醫療

通脹溫和 料政策可維持寬鬆

Mark Haefele及陳敏蘭解釋，看好中國股票的關鍵原因在於溫和的通脹令中國能夠維持寬鬆政策，而有跡象顯示中國在廣泛實施政策寬鬆之際（圖1），將迎來國內信貸上升周期，從歷史來看，這是股票穩健上漲的前奏（圖2）。

此外，兩人預計今年中國股票每股盈利（EPS）將增長中雙位數（而整個亞洲市場的增速預計在低雙位數），而且中國股市（尤其是在美國以ADR方式上市的中概股）的估值依然因各種不利因素而十分低迷。

科技股監管風險仍在 惟下跌空間有限

雖然針對中國科技行業的監管仍是一項風險，但Mark Haefele及陳敏蘭認為，中國科技板塊進一步下行的空間應該有限，因中期盈利預期已經計入了監管新規對盈利能力的影響。

就中國股票而言，Mark Haefele及陳敏蘭看好能源、耐用消費品和服務及部分必需消費品行業；而對於中長期頭寸配置，瑞銀財富管理看好互聯網龍頭企業，因其估值不貴，而且盈利前景依然穩健。更廣泛而言，該行認為，投資者可借亞洲環境、社會與治理（ESG）領軍者股價下挫機會建倉，此外也看好精選的中國醫療保健股。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎解釋，該行看好中資能源股的原因是「上游能源股的利潤對於原油和天然氣價格上漲往往高度敏感，例如歷史數據反映，當原油價格在每桶75美元以上時，每上漲10%，中國石油企業的利潤至少也會增長10%」。

另外，李智穎指出：「得益於行業整合，必需消費品行業的龍頭企業能夠將升高的成本轉嫁給消費者。實際上，包括啤酒和速食麵在內的部分食品飲料行業在2021年後期已開始漲價，而需求並未下降。食品飲料行業也在追求產品高端化，以提升利潤率。我們看好啤酒和乳製品等子板塊，因其盈利能見度高、盈利持續增長，並且估值合理，至於葡萄酒等其他飲料行業可能因稅改而面臨壓力。」

地緣政治影響暫時 聯儲局收水影響更大

外圍形勢方面，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監鄭汪清分析，俄烏衝突與通脹數據引發的市場動盪可能還會持續一段時間，尤其是考慮到歐洲最近的事態發展。他亦指出，即使俄烏危機還會持續多久難以預料，但地緣政治通常不會對金融市場產生持久的影響，而值得注意的是，決策者與金融市場之間的「貓捉老鼠遊戲」可能至少在今年內繼續上演，這也將塑造着市場的交易環境。

鄭汪清解釋，投資者即將見證美國聯儲局會從史無前例的寬鬆貨幣政策中退出，而退出路徑和最終結局都充滿不確定性，他表示：「壞消息是，美國通脹數據仍處於令人不安的歷史高位，聯儲局需要收緊金融條件來重獲市場信心。在聯儲局會開始首次加息以及量化緊縮的進度、步伐和規模明朗之前，市場可能將繼續震盪、喧囂並在更大區間內跌宕起伏，各板塊的走勢可能將進一步分歧。我們預計聯儲局將於本周開始加息，此後還會在年內加息數次。」

中國經濟長遠向好 股市未來幾月料好轉

在美國聯儲局收水的大環境下，應該如何投資呢？鄭汪清指出，從全球投資組合中，瑞銀財富管理對美國股票持中性立場，當中，建議增持美國金融股、能源服務、醫療保健以及價格合理且持續成長的優質科技股。

中國股市方面，鄭汪清分析，儘管俄烏危機和美國收緊貨幣政策可能影響市場情緒，但中國經濟長期向好前景並未改變，故投資者在中國股票仍可以找到很多投資機會，他表示：「今年的形勢看起來要好於去年，政策正逐漸放寬，目前的估值水平也頗具吸引力……我們認為，中國股票走勢應在未來幾個月有所好轉。」

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