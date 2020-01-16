《Money Monday》2月底封面故事 測中恒指下試20200點

當時《Money Monday》已分析，恒指去年12月20日22,665點，反彈至上月10日最高報25,050點，上升2385點，若日後恒指跌穿22,665點，以2385點作為量度跌幅，可低見20,280點。

由於俄烏局勢過去兩周繼續惡化，例如歐美前周把俄羅斯多間銀行剔出環球銀行間金融通訊協會 （SWIFT）的國際結算系統，美國上周更禁止俄羅斯石油入口，恒指在過去10個交易日延續跌勢，累積下跌2000多點，上周五最低報20,079點，已超額完成上述量度跌幅目標。

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