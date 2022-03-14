中金王漢鋒：全球滯脹若緩解 港股可走出低谷

明報記者 葉創成

中金王漢鋒上周五收市後接受專訪表示，當前本港及內地股市的波動，主要是由內外部因素共同導致，市場企穩要待這些內外部因素相對緩和或好轉。從全球來看，年初市場擔心海外主要經濟體通脹高企、貨幣政策收緊而承壓，近期局部地緣局勢惡化引發大宗商品價格大漲，滯脹風險顯著提升，市場波動加劇；從國內來看，中國在逐步「穩增長」，但政策效果還有待顯現；疫情出現了一些局部地區反覆，可能也會增加「穩增長」的壓力，「我們認為，目前港股市場估值處於歷史區間較為極端的低位，可能對這些因素已經有所反映，未來隨着上述因素可能相對好轉而逐步走出低谷」。

通脹見底股市見頂 通脹見頂股市見底

事實上，根據彭博數據，以恒指上周五收市價20,553點計，市盈率跌至僅7.7倍，與過去10年平均值11.1倍比較，已經跌至接近負兩個標準差的水平（見圖1）；市帳率更跌至只有0.84倍，與過去10年平均值1.3倍比較，已經跌穿負兩個標準差的水平（見圖2），可見估值已回落至十分吸引水平。

不過，王漢鋒亦強調港股短期能否回升，關鍵是全球滯脹的風險能否得到緩解：「最近地緣政治事件擴大了供應方面的影響，明顯加大海外滯脹的可能性，滯脹就是物價大漲、經濟增長下行，現在地緣政治事件令商品價格上漲，也會壓低未來的增長預期。中國在全球動盪的環境中，短期也受到牽連，因此最近中國股票市場也比較波動，這風險在未來短期內可能會繼續有所演繹，大的拐點可能要等整個通脹預期見頂，通脹邊際緩解，市場會慢慢有所好轉。」

王漢鋒表示，根據1970年代海外滯脹的經驗，當通脹成為主要矛盾的時候，股市的走勢與通脹的走勢屬相反——「通脹見底、股市見頂；通脹見頂，股市見底」，所以未來幾個月很重要便是關注全球滯脹的風險，若通脹相對有所緩解，股市便會迎來反擊。

值得注意的是，美國勞工部上周公布，當地消費物價指數（CPI）按年上升7.9%，增速屬40年以來最快，而該通脹指標去年首季突破2%的警戒線後一直飈升（見圖3），恒指亦於去年2月18日由高位31,183點反覆回落至今，上周五收報20,553點下跌逾10,000點，以點數計，屬其中一次最大調整。

中國通脹相對受控 股市較有韌性

王漢鋒認為，即使今年以來全球股市大幅波動，不論美國及中國股市均錄得一定跌幅，但向前看的話，他認為，中期而言，中國股市會相對有韌性，「首先，即使近月外圍可能已經出現滯脹，但是中國通脹水平並沒有這麼高；第二；最近地緣政治事件所導致的供應問題，令外圍通脹進一步上升，中國的問題亦沒有外圍那麼大；第三，中國股市估值去年下半年以來回調後，目前已比較低，這提供安全邊際，而且中國政策空間也比較充分，所以我們覺得從中期角度，中國股市還是會相對有韌性」。

前瞻最新國策，王漢鋒指出，國務院總理李克強本月5日於全國兩會發表的政府工作報告，既強調短期的「穩增長」，同時也兼顧中長期的結構問題，屬「穩增長、調結構」並舉，而今年GDP增長目標訂為5.5%左右，既高於過去兩年平均值5.1%，亦略高於市場預期，這反映政府對「穩增長」有較高要求。他分析，要達至上述GDP增長目標，中國今年除了繼續推出相對寬鬆的貨幣政策外，更重要的是財政政策要更加積極，例如中央政府今年對地方政府的轉移支付按年增加18%至9.8萬億元人民幣，屬歷來最高，同時也強調今年減稅退稅規模達2.5萬億元人民幣，與2020年疫情剛爆發時相若，可見對要「穩增長」的決心。

國策強調穩增長 財政政策更積極

從行業來說，王漢鋒分析，去年12月中央經濟工作會議後，已有很多支持基建投資的政策落地，是次政府工作報告也強調基建的重要；至於房地產，他認為也是「穩增長」的重要抓手之一，政府工作報告亦延續去年12月中央經濟工作會議基調；另外，他強調，中國目前處於科技創新、產業升級重要階段，當中涉及製造業、消費、碳中和等產業，同樣十分重要。

穩增長政策三大特點：後地產時代新挑戰新結構

王漢鋒預測，中央今年「穩增長」政策有三大特點：「第一是後地產時代，過去20多年房地產對GDP增長貢獻非常大，但現在房地產市場已逐步進入拐點，一方面是居民滿足程度已逐步提升，另一方面政府政策框架堅持房住不炒，供需兩端都已經出現變化，考慮到房地產及相關產業佔經濟比例頗大，這變化可能帶來很多影響，這一輪穩增長，房地產市場是在平衡中發展，既要促進房地產市場健康發展，但政策上又不能過度，避免出現大起大落，在後地產時代，我們要尋找中國經濟發展的新動力，尋找增速的新均衡。

「第二是新挑戰，新冠疫情爆發逾兩年來，中國經濟面對供應側的挑戰，特別是供應鏈的不確定性，最近地緣形勢的變化令商品價格大漲，對通脹預期也產生很大的影響，也是我們這輪穩增長必須考慮的問題。

「第三是新結構，近年即使中國GDP按年增長率下降，但經濟結構卻在改善，高附加值產業佔比慢慢提升，從投資改為消費拉動增長，目前經濟結構調整也進入攻堅期。」

政策底增長底市場底料陸續現

綜合上述分析，王漢鋒對中國股市的判斷是：（1）「政策底」已經基本確定，其實這在去年12月中央經濟工作會議後已確定；（2）隨着「穩增長」政策發力，「（經濟）增長底」可能在第二季左右出現；（3）「市場底」料正在慢慢到來，可以繼續觀察。

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