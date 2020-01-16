經濟
專訪

「新股女王」曾助逾700家新股上市

【明報專訊】卓佳董事總經理兼IPO總監鍾絳虹在業內有「新股女王」之稱，多年來曾協助超過700家新股上市，不少市場創新如eIPO（網上用白表認購新股）、雙幣雙股等都是由她處理，鍾絳虹認為相關經驗是多間SPAC發起人與保薦人選擇與她合作的原因；她又提到，過戶處在協助SPAC上市後，仍要協助公司完成併購並轉換成一般上市公司（又稱De-SPAC）的程序（見圖），相比處理一般新股更具挑戰性。

指助SPAC轉成一般上市公司 更具挑戰性

鍾絳虹認為，由於SPAC發起人大多是專業人士、不少更是金融界人士，相比採取傳統IPO上市的企業五花八門的來源，發起人與保薦人「話事權」更大，加上SPAC在香港始終是新事物，因此在合作上亦會較傾向找她這類具行業經驗的專業人士。

問到要如何衡量SPAC發起人是否「夠班」，她坦言不一定需要是超級富豪，反而專業領域的傑出人士伙拍私募基金，又或是商業銀行旗下的資產管理公司會更為適合，因為商銀一般會擁有大量企業客戶須尋求上市，當中部分業務較難估值，或難於以傳統IPO途徑上市，就可以採用這種「另類IPO」途徑。

鍾絳虹提到，SPAC對她而言也是一個全新體驗。她解釋，過戶處工作主要分兩階段：其中招股階段比較着重負責人的經驗和口碑，上市後則是比較標準化的服務，包括開設櫃枱供股東過戶、協助股東會點票及派息等，因此一般她與團隊在協助客戶完成IPO階段工作後便會「功成身退」，將首份股東名冊交給過戶部門負責後續服務。不過，她指SPAC有點不一樣，因為沒有小股東過戶需求，除要為非上市及上市的股份及權證（warrant）進行登記外，上市後主要需要與發起人商討，運用經驗設計和處理De-SPAC的流程，更重要是擔任投資者與發起人之間的溝通橋樑。

SPAC不應該是炒賣對象

雖然現時美國SPAC炒風已見退潮，但不時仍有SPAC在傳出收購消息後被炒上，惟她坦言SPAC不應該是一個炒賣對象，至於散戶雖然不能參與買賣，但她指出只要完成De-SPAC後，企業便會轉換成一般上市公司，屆時便可以參與買賣，笑言散戶甚至可以有更多時間觀察。

[專訪]

相關字詞﹕保薦人 發起人 卓佳 鍾絳虹

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