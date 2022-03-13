薛偉傑：電動小巴變身疫苗接種車

【明報專訊】第五波新冠疫情前所未有地嚴峻，香港每日的確診數字和死亡人數屢創新高。其中，安老院舍的長者更是重災區。有見及此，中文大學醫院、愛多醫療和生產力促進局合作，用兩星期將一款獲得創新科技署資助研發的19座電動小巴，改裝成流動疫苗接種車，稱為「愛多醫療健康車3.0」，於3月4日啟用，首階段主要為各區的安老院舍、中小學和幼稚園提供外展接種服務。
設3間負氣壓接種室
該車得以快速投入服務，亦有賴運輸署迅速驗車，以及亞洲保險和Avo保險在一日之內辦妥相關的保險手續。
「健康車3.0」全車加上納米殺菌塗層，車內設有3間負氣壓接種室，可以同時為3人接種疫苗。每間接種室由獨立系統監控負壓度、溫度和濕度，每小時更換鮮風25次，以杜絕交叉感染風險。車內亦設有醫療級疫苗冷藏雪櫃。
低地台可上落輪椅
愛多醫療表示，這次使用電動小巴來改裝，是有多個原因。首先，很多安老院舍附近的街道都十分淺窄，不便泊車，電動小巴正好發揮其靈活的優點。第二，這款電動小巴的地台較低，可以直接上落輪椅，方便不良於行的長者。第三，電動小巴不排放廢氣，即使長時間停泊，也不會影響周圍的空氣質素。
據悉，這款19座電動小巴還可以快速更換電池，本來正準備交給小巴營運商試用。