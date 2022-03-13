薛偉傑：電動小巴變身疫苗接種車

設3間負氣壓接種室

該車得以快速投入服務，亦有賴運輸署迅速驗車，以及亞洲保險和Avo保險在一日之內辦妥相關的保險手續。

「健康車3.0」全車加上納米殺菌塗層，車內設有3間負氣壓接種室，可以同時為3人接種疫苗。每間接種室由獨立系統監控負壓度、溫度和濕度，每小時更換鮮風25次，以杜絕交叉感染風險。車內亦設有醫療級疫苗冷藏雪櫃。

低地台可上落輪椅

愛多醫療表示，這次使用電動小巴來改裝，是有多個原因。首先，很多安老院舍附近的街道都十分淺窄，不便泊車，電動小巴正好發揮其靈活的優點。第二，這款電動小巴的地台較低，可以直接上落輪椅，方便不良於行的長者。第三，電動小巴不排放廢氣，即使長時間停泊，也不會影響周圍的空氣質素。

據悉，這款19座電動小巴還可以快速更換電池，本來正準備交給小巴營運商試用。

明報記者 薛偉傑

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