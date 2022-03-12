齡記家族沽仁孚工廈 半世紀勁賺2.8億

太古完成仁孚工廈最後兩伙收購

資料顯示，仁孚工業大廈14樓全層上月中以2.888億元易手，面積約15,368方呎，呎價約1.88萬元。原業主為百齡興業有限公司，公司董事包括齡記書店創辦人區百齡的兒子區緯國等，該公司1971年10月110.2萬元購入，持貨逾50年，帳面獲利逾2.88億元或逾261倍。

太古地產表示，已完成仁孚工業大廈最後兩個單位收購，並與有關業主簽署臨時買賣合約，預計下月前完成兩個單位的買賣交易。待有關交易完成後，公司將擁有該大廈所有業權，毋須透過強制拍賣競投該大廈用地。據悉，上述項目將與毗鄰、正待批強拍令的船塢里8號華廈工業大廈合併發展，計劃重建總樓面約77.9萬方呎的辦公樓及其他商業用途。

蔚藍灣畔車位11年升值逾3倍

另將軍澳跨海大橋最快今年通車，區內車位交投轉趨活躍。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳蔚藍灣畔錄今年首宗二手車位成交，位於B3層雙號車位，以155萬元成交，原業主2011年4月36.8萬元一手買入，帳面獲利118.2萬元或逾3倍。