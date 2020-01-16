逾千人網上登記預約參觀MONACO MARINE示位

藍田KOKO HILLS最早7月交樓

另MONACO MARINE推出線上頻道，會德豐地產工作人員會於網上，以互動形式解答準買家查詢。MONACO MARINE提供559伙，主打2房、3房戶型，佔項目單位總數約70%。黃光耀續稱，希望MONACO MARINE可成為疫情後，市場上首個推售的新盤，料可吸引租轉買及換樓客戶群，而疫情期間市場已累積不小購買力，料疫情後將大舉釋放。至於同系藍田KOKO HILLS，黃表示已進現樓階段，最早7月交樓。

疫情仍未紓緩下，昨日僅錄零星一手特色戶成交；億京大埔白石角海日灣II，以1093.2萬元售出第20座20樓F室，為實用581方呎2房間隔、連319方呎天台特色戶、實呎18,816元；據成交紀錄冊顯示，買家可獲「現有租客租金回贈」逾86.7萬元。

#LYOS下周二推33伙特色戶招標

另長實（1113）元朗洪水橋#LYOS更新銷售安排，下周二（15日）起推出33伙招標，單位分布於複式A、B、C、D座，實用面積778至806方呎，為連平台、花園或天台等特色戶，6月30日截標。長實高級營業經理楊桂玲回應查詢時稱，#LYOS去年底推出以來，標準分層戶已售罄，全盤累售約308伙、佔全盤單位總數341伙逾90%，套現18億元。