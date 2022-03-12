新世界流浮山地申建1246伙

據城規會文件顯示，上述申請地皮位於元朗流浮山丈量約份第128約及第129約地段多個分段（見圖），毗鄰為區內指標屋苑、同為新世界發展的深灣畔，地盤面積約22萬方呎，當中包括4.94萬方呎的政府土地，現坐落於「住宅（丙類）」及「住宅（丁類）」用地，申請人擬改作住宅（乙類）用地，計劃以地積比率3.057倍作發展，住宅部分發展比率為3倍，擬建13幢住宅大廈，提供1246個住宅單位，涉66.05萬方呎，另建1幢綜合用途建築物，以地積比率0.057倍發展，涉約1.26萬方呎，總樓面約67.31萬方呎。

毗鄰深灣畔 可建逾67萬呎樓面

擬建項目將採階梯式高度設計，由東面的90米（主水平基準上），逐步降至西面的16.65 米，預計人口約3489人。另項目內設幼兒中心，提供100個服務名額。申請人指出，擬議發展配合北部都會區發展，回應鄰近洪水橋/廈村新發展區的最新規劃，為優化發展潛力作綜合發展創立良好先例。資料顯示，上述部分地皮由暉恒有限公司持有，其註冊董事包括新世界執行董事薛南海等，料為新世界或有關人士持有。本報就上述事宜向新世界查詢，但至截稿前未獲回覆。

半年來4地申建住宅9399伙

翻查資料，自去年施政報告提出元朗、北區等組成「北部都會區」的發展概念後，發展商已起動改劃區域內的土地。新世界是其中一個較積極的發展商，連同上述新申請在內，先後有4幅土地作改劃申請，擬建9399伙住宅（見表）。在4個項目中，以與恒地（0012）合作的元朗新田練板村項目規模最大，擬建29幢7至18層高住宅大廈，提供約4176伙、平均面積551方呎的住宅單位，涉約230萬方呎。而借出予以信義會營運作過渡房屋、位於牛潭尾的住宅地，擬建4幢35層高私人住宅，提供1980伙。