高盛被指發戰爭財 說客戶趁低買俄債 摩通隨高盛撤俄業務 美大行首批

俄羅斯總統普京昨表示，俄烏談判有某些積極進展，美股三大指數早段個別發展，道指微升，納指則跌0.5%。歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）昨表示，需暫停伊朗核談判，未交代詳細原因。這意味伊朗原油繼續延遲重返市場，國際油價昨晚升約1%，布蘭特期油價格每桶在110美元水平。

客戶稱高盛教唆 用個人帳戶避審查

受汽油價格等上漲影響，美國密歇根大學3月消費者信心指數初值跌至59.7，跌幅大於預期。鑑於俄烏衝突導致大宗商品價格飈升，恐影響消費者支出，高盛分析師將美國今年的經濟增長預測，由此前預期的3.1%增幅，下調至2.9%。高盛指出，如果關鍵金屬短缺限制了美國的生產，美國經濟將面臨額外的下行風險，明年經濟衰退的可能性介乎20%至35%。

另外，NBC引述4名知情人士稱，在西方企業撤出俄羅斯市場之際，高盛正充當莫斯科債權人及美國投資者之間的經紀，游說客戶趁戰爭的時機，低價購入俄羅斯債務證券，待稍後高價出售。一名投資者表示，拒絕了高盛交易員的建議，將俄羅斯債務加入對沖基金投資組合。這名投資者稱，高盛交易員甚至建議，把這些俄羅斯資產存入個人帳戶，以避免審查。

未禁交易俄資產 疑走法律罅

高盛為俄羅斯債務穿針引線並未違反美國的制裁機制，白宮未有禁止投資機構交易俄羅斯資產，但此舉似乎有走法律罅之嫌。

高盛一名發言人的一封電郵表示，撤出俄羅斯業務，與協助全球客戶管理或關閉在俄羅斯市場的現有義務，並不互相牴觸。高盛表示，擁有強大的系統及控制措施，確保不會與受制裁的交易對象進行交易。

美國政府制裁俄羅斯的銀行時，美國公司直接與俄羅斯主要金融機構開展業務是違法的，但美國財政部外國資產控制辦公室 （OFAC） 發布了一份備忘，確認只要債務是在3月1日之前發行，在二級市場可合法交易，使高盛可繼續充當經紀。高盛表示，並沒有與俄羅斯的在岸實體進行任何新債券交易，對金融合規有信心。

摩通則表示，其在俄羅斯的業務，目前僅限於幫助全球客戶處理和結清先前存在的債務，管理他們與俄羅斯有關的風險，以及充當客戶資產的託管方。

摩通在莫斯科約有160名員工。該行在最新的文件，沒有將俄羅斯列入其風險敞口最大的20個國家。不過彭博引述知情人士稱，高盛與摩通近期趁低入市，購入了價格低殘的俄羅斯企業債券。

貝萊德俄證券損失170億美元

此外，《金融時報》報道，全球最大資產管理公司貝萊德（美：BLK）所持有的俄羅斯證券損失約170億美元。貝萊德表示，截止1月底，客戶持有價值超過182億美元的俄羅斯資產，但因俄羅斯的證券市場暫停及歐美實施制裁，絕大多數資產無法出售。貝萊德為此下調相關資產價值，目前僅值10億美元。

（綜合報道）

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