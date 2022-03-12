友邦擬3年回購百億美元 股價逆市升 料上半年採新資本架構 自由盈餘大增

明報記者 歐陽偉昉

本港險企將於2024年採取新的風險為本資本制度，友邦正就提前採納接受新架構接受保監局審批，預期今年上半年取得批准。新制度有助增加自由盈餘並釋放額外彈性準備金，假設以新架構計算，友邦截至去年底備考自由盈餘為248.28億美元，高於現制度下自由盈餘170.25億美元（見表1）。友邦表示回購實施額度和步伐將視乎市場及地緣政治狀况而定，回購股份將被註銷，資金將以資本及現金儲備撥付。該行已計及應對資本市場壓力狀况及保留資本，以實現策略和財務靈活性。股份回購計劃提升股東回報，同時讓該行保留其財務實力，以繼續投資重大增長機遇。

港以外主要市場新業務價值返疫前

集團首席財務總監鍾家富表示，回購是因為積累資本超出該行需要，盈利和業務增長仍是集團首要目標，該行將定期檢視資本需要，以達致可持續和最佳的股東回報。對於回購是否意味會減慢收購，集團首席執行官兼總裁李源祥表示，他們首要確保在壓力下仍有強勁的資本負債表，其次是投資在未來業務增長，以及支持股息持續增加。他們會有紀律性地進行收購，投資在策略性和財務上合理的目標。

友邦昨日開市前公布業績，以固定匯率計算，去年新業務價值按年上升18%至33.66億美元（見表2），好過市場預期的32.42億美元。除香港外，友邦各主要市場的新業務價值已收復新冠疫情前水平。集團去年年化新保費按年上升6%至56.47億美元，新業務價值率按年升6.3個百分點至59.3%。純利為74.27億美元，按年上升28.52%。末期息派1.08元，按年多派7.68%。

友邦意外回購 大行反應正面

友邦意外回購，多家大行反應正面，高盛報告指友邦回購計劃加上進取的股息增長，將進一步提升股東回報，並達致適度的資產負債表和槓桿水平。回購亦顯示，雖然近兩年新保單銷售因疫情受阻礙，但友邦仍有強勁能力產生自由盈餘。新業務價值好過預期，主要是因為香港的新業務價值率大幅好過預期，和馬來西亞強勁的保單銷售帶動，該行維持「買入」評級和目標價105元。