永久離港提MPF去年3.37萬宗 按年升12%

上季8700宗 按季回落6.5%

全年計，去年以永久離港為由、申請提取強積金的申索數目達3.37萬宗，較2020年3.02萬宗升11.6%，並連升兩年。全年涉及金額90.14億元，按年增長52%；平均每宗申索金額為26.7萬元。

積金局：全年宗數仍比2017年少

積金局發言人表示，據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目時有變動。儘管去年全年的申索數目相對過去兩年有所上升，但與2018年宗數相若，並比2017年為低。發言人續稱，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，故實際申請人數少於申索宗數。

發言人又強調，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地，或移居內地生活。

另據積金局季報，截至去年底止，強積金總資產達1.18萬億元，按年增長4%；扣除收費及費用後淨回報錄逾4018億元。強積金去年已收總供款為823.4億元，其中633.3億元為強制供款，整體佔比達77%；另33%則屬自願供款，涉款190億元。