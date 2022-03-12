中央打壓跌市夾擊 富途逾兩年首見盈利倒退

上客量去年首季見頂後急跌

富途一向戮力「燒錢」吸客，上季銷售及營銷費用為3.37億元，按年大升兩倍。富途透露，上季有約90%新增有資產客戶來自香港、新加坡及其他海外市場，全年淨增有資產客戶數量72.8萬，順利完成全年70萬的上客目標。不過，去年下半年中港市場動盪，富途上客量在去年首季見頂後逐步放緩（見圖），第四季新增付費用戶僅7.7萬。

有資產客戶淨增72.8萬 全年達標

截至去年12月底，旗下「富途牛牛」和國際版「moomoo」App註冊用戶共1740萬，按年增加46%；開戶客戶數按年升94%至275萬，有資產客戶按年增加141%至124.4萬。

第四季富途收入按年增加35.1%至16.03億元，其中，交易佣金及手續費收入按年增加19.3%至8.57億元，利息收入按年升83.3%至6.18億元；財富管理、企業服務業務等其他收入則按年降2.2%至1.28億元。

總計全年，富途收入增加114.9%至71.15億元，毛利上升126%至59.09億元。淨利潤和Non-GAAP淨利潤分別升112%和113.3%，錄得28.1億及29.09億元。