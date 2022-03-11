經濟

香港地產

奧柏‧御峯複式4880萬沽 項目一手新高

【明報專訊】疫情影響下，雖然二手豪宅錄大幅蝕讓個案，但一手市場昨日仍錄零星特色戶或豪宅成交。信置（0083）及市建局合作、已屆現樓的大角嘴奧柏‧御峯，透過招標售出最後1伙一手餘貨，為第1座37、38樓A室複式戶，實用1989方呎連1058方呎平台，屬4房間隔，成交價4880萬元，實呎24,535元，成交價創項目一手總價新高。

雲端3房2054萬沽 今年開齋

另新地（0016）沙田九肚麗坪路雲端，錄今年首宗成交，以2054.1萬元售出Apex第1座2樓A室，屬實用1002方呎3房間隔，實呎2.05萬元。

上月一手貨尾累積1.34萬伙微跌0.8%

另外，美聯首席分析師劉嘉輝稱，上月累積一手貨尾量（包括樓花及現樓）錄約13,396伙，較1月錄約13,501伙僅減少約105伙或0.8%。按分區計，九龍（包括將軍澳及西貢）貨尾上月錄6296伙，按月減約0.9%；新界方面，上月貨尾錄4,923伙，按月跌約0.8%；港島上月貨尾量錄2177伙，按月減約0.3%。

此外，戴德梁行估計首季住宅成交宗量料約9187宗，較去年同期18,131宗按年跌約49%，料為2016年首季錄6221宗後6年來季度新低。戴德梁行董事及香港研究部主管陳健珩稱收緊防疫措施後，加上俄烏戰爭等因素，部分準買家抱觀望態度，住宅成交量大減，但樓市有望下半年復蘇，預計今年全年樓價窄幅上落約3%。戴德梁行香港估價及顧問服務部董事黎劍明補充，整體樓價由去年9月高位回落，至今累跌約2.2%。

相關字詞﹕一手貨尾 御海灣II 維港滙 凱滙 戴德梁行 雲端 奧柏‧御峯

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