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融創孫宏斌弟敦皓樓王連辣稅蝕逾億 持貨3年半1.38億易手 疫下最大宗豪宅蝕讓

【明報專訊】第五波疫情持續影響樓市，二手蝕讓個案陸續增加，就連貴為「樓王」級數的半山新晉豪宅特色單位亦不例外。市場消息稱，融創中國（1918）董事長孫宏斌胞弟孫宏兵持有的西半山干德道敦皓一個特色戶，累計減價9200萬元，以約1.38億元售出，若連使費計，孫宏兵持貨僅約3年半勁蝕逾億元，料為疫下最大宗豪宅蝕讓。

明報記者

上述單位為敦皓高層C室連平台特色戶，實用面積2343方呎，3房間隔，連約460方呎空中平台，孫宏兵2018年10月1.888億元購入，實呎80,580元，為項目最後一伙售出之一手單位，當時呎價及售價均創項目複式單位新高。敦皓發展商豐泰地產當時透露買家繳付成交價的30%、即5664萬元從價印花稅及買家印花稅，並購入作自住用。換言之，孫宏兵購入單位時，總成本達2.4544億元。

兩月內逾2億連沽3豪宅

區內代理稱，單位去年下半年起以2.3億元放售，上月劈價至1.9億元，隨疫情日益嚴重，業主叫價一減再減，最終以約1.38億元沽，累劈9200萬元或四成，實呎約58,899元，而孫宏兵今次沽貨，單計帳面已蝕5080萬元，由於他購入時需付樓價三成辣稅，連使費計料實蝕1.088億元或57%，料蝕讓金額及幅度均為新冠疫情爆發後逾兩年來最大。

事實上，近月多間內地公司被傳財困，包括融創，而孫宏兵除上述敦皓特色戶外，亦先後蝕讓售出兩豪宅單位，包括敦皓一個實用面積1075方呎的中層D1室複式戶，1月以3200萬元售出，實呎29,767元，連使費實蝕912.8萬元；而實用面積980方呎的瀚然高層B室，同月亦以3200萬元售出，實呎32,653元，連使費計實蝕824.8萬元，連同今次售出的敦皓特色戶，孫宏兵兩個多月以約2.02億元連沽3伙豪宅，累計共蝕約1.26億元。

天匯特色戶劈價4800萬放售

另外，「亞洲樓王」天匯一個高層A室特色戶，實用3917方呎，原叫價4.68億元，最新劈價約4800萬元或逾一成，現叫價4.2億元，實呎107,225元。原業主名定以簡體字作登記，料為內地背景人士，2017年底以4億元購入，當時為項目最後一伙一手單位，發展商以示範單位形式連裝修家俬出售，最新叫價雖仍高於購入價約2000萬元，但連使費計後，料微蝕或平手離場。

鴨脷洲南灣8座頂層特色戶，實用1625方呎，附427方呎天台，連兩車位以5450萬元放售，實呎33,538元，原業主2010年以公司名義斥5220萬元購入單位，公司董事以普通話拼音，料為內地背景人士，及後再以共約800萬元購入兩車位，合共約6020萬元，現放售價較購入價低570萬元或近一成，若連同使費計，料實蝕近850萬元或14%。

相關字詞﹕新冠疫情 南灣 天匯 豪宅蝕讓 敦皓 孫宏兵 孫宏斌 融創中國

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