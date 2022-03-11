經濟
黃清瑤 海外置業錦囊

投資策略

買賣物業有10天冷靜期

【明報專訊】甚少亞洲人在歐洲國家置業，主因是言語不通，但其實外國人在法國買入物業程序與當地人大致相同，在購入物業前須選擇一個會說英語的律師至關重要。當地法制與英國非常不同，在置業時必須有公證員陪同，要留意的是，公證員是政府官員，責任是擬定法律合同，給予買賣雙方簽署。一般而言，簽約後買方需要支付一成訂金，其餘款項在交易完成時付清，法例規定簽署合同後10天會有冷靜期，倘若買方不能敘造按揭或其他原因，都可以在期間取消交易。

簽約須政府官員作公證員陪同

在法國置業的雜費不少，買家一般需要承擔5%至8%的經紀人佣金，印花稅為5.8%，公證費則視乎不同地區而定，普遍為樓價的2.5%至5%。如置業人士需要在法國貸款，貸款登記費為1%至3%。物業登記費視乎樓齡而定，樓齡少於5年則為樓價的0.6%，高於5年則為樓價1%。在法國普遍會購入二手物業，此時需要尋找驗樓師，並會衍生相關費用。法國公證處網站會有交易計算機，對置業人士有很大幫助。

非法國居民要繳物業所得稅

要留意，如果物業用作投資出租，非法國居民需要繳交物業所得稅，普遍為租金收入的20%，但可扣除保養、維修、管理費、保險費等。倘在法國居住滿183天，可視為法國居民，稅制收入按照國家個人所得稅稅率計算，若年收入低於5515歐元毋須繳稅，收入介乎5516歐元至6.6萬歐元，稅率介乎5.5%至30%，收入高於6.6萬歐元，稅率為40%。此外，法國亦實施租金管制，物業投資者可以從網上搜尋物業每平方米的參考租金、租金上下限。

[黃清瑤 海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

港鐵去年轉賺96億 疫下客運未明朗 經常業務虧轉盈18億 稱客量員工安排仍受影響
港鐵去年轉賺96億 疫下客運未明朗 經常業務虧轉盈18億 稱客量員工安排仍受影響
賣樓撐起業績 貢獻盈利近93億
賣樓撐起業績 貢獻盈利近93億
太古主席：長遠營商良好 未擬撤港
太古主席：長遠營商良好 未擬撤港
京東全年盈轉虧 美股開市較港低14％
京東全年盈轉虧 美股開市較港低14％
港首家SPAC Aquila配售足額
港首家SPAC Aquila配售足額
售京滬核心項目 SOHO中國曾飈兩成
售京滬核心項目 SOHO中國曾飈兩成
佐丹奴：未來一兩年不看好 2月生意「未夠交租」 10月前或再關5至7分店
佐丹奴：未來一兩年不看好 2月生意「未夠交租」 10月前或再關5至7分店
環聯：上季信用卡結欠額按年增3%
環聯：上季信用卡結欠額按年增3%
惠理去年純利跌67% 末期息削七成
惠理去年純利跌67% 末期息削七成
恒指回氣 中金指見「政策底」 內地券商紛唱好：最恐慌階段已過
恒指回氣 中金指見「政策底」 內地券商紛唱好：最恐慌階段已過
數碼通5G家居寬頻2月上客量倍增
數碼通5G家居寬頻2月上客量倍增
上季穿戴式裝置出貨量逾1.7億新高
上季穿戴式裝置出貨量逾1.7億新高
中銀航空租賃18飛機 或受俄制裁影響
中銀航空租賃18飛機 或受俄制裁影響
撇油價 美通脹仍近40年高 布油110美元以上徘徊 美股受壓
撇油價 美通脹仍近40年高 布油110美元以上徘徊 美股受壓
歐元區通脹倘持續高企 央行提早第三季退市
歐元區通脹倘持續高企 央行提早第三季退市
拆股兼回購 亞馬遜早段升逾5%
拆股兼回購 亞馬遜早段升逾5%
張兆聰：業績對辦 太古地產股價吸引
張兆聰：業績對辦 太古地產股價吸引
葉創成：同仁堂國藥盈利逼新高 續持有
葉創成：同仁堂國藥盈利逼新高 續持有
植耀輝：電能值博 中線上望60元
植耀輝：電能值博 中線上望60元
技術取勝：九倉中線或再試低位
技術取勝：九倉中線或再試低位
盧駿匡：匯控高於250天線可博反彈
盧駿匡：匯控高於250天線可博反彈
劉思明：新能源回勇 新天綠色可追落後
劉思明：新能源回勇 新天綠色可追落後
周顯：戰亂突顯比特幣缺點
周顯：戰亂突顯比特幣缺點
譚新強：第三次世界大戰是否已開始？
譚新強：第三次世界大戰是否已開始？
湯文亮：俄烏衝突很快結束
湯文亮：俄烏衝突很快結束
法國或進「黃金十年」 樓價看升
法國或進「黃金十年」 樓價看升
融創孫宏斌弟敦皓樓王連辣稅蝕逾億 持貨3年半1.38億易手 疫下最大宗豪宅蝕讓
融創孫宏斌弟敦皓樓王連辣稅蝕逾億 持貨3年半1.38億易手 疫下最大宗豪宅蝕讓
退休空姐賣樓回國 投資者588萬接藍天1房戶
退休空姐賣樓回國 投資者588萬接藍天1房戶
奧柏‧御峯複式4880萬沽 項目一手新高
奧柏‧御峯複式4880萬沽 項目一手新高
仁孚工廈強拍前 太古逾2.8億增購8樓全層
仁孚工廈強拍前 太古逾2.8億增購8樓全層
莊士16.5億沽逸．酒店 疫下最大宗酒店成交
莊士16.5億沽逸．酒店 疫下最大宗酒店成交