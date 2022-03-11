法國或進「黃金十年」 樓價看升

根據法國國家統計及經濟研究所（INSEE）的數據顯示，去年當地樓價創下過去25年新高，第四季全國樓價按季升1.7%及按年升7.1%。法國數據公司BASE BIEN的資料顯示，全國最富裕及最多人口的地區位於法蘭西島（Île-de-France)，當中巴黎樓價最昂貴，二手物業的每平方米價格高達10,600歐元（約90,707港元），至於人口較多的塞納省（Hauts-deSeine），其二手物業每平方米價格為6610歐元（約56,564港元），僅次於巴黎。與香港一樣，法國在今年初迎來第五波疫情，一月中旬單日新增個案曾高達50萬宗，隨後確診數字持續下降至近日的1萬宗。

疫下樓價續升 部分地區雙位數增長

儘管如此，當地地產商Artaxa Immo發表研究報告指出，新冠病毒疫情沒有對當地樓市造成嚴重影響，去年房屋買賣保持於歷史高位，法國整體樓價持續上升，而且按揭利率創下50年以來新低。對於今年樓市有以下預測：首先，法國房地產市場交易量已經連續5年持續增長介乎3.5%至5%，在截至2021年4月的10個月內，房屋銷售超過100萬套，當中一些地區包括南特（Nantes）、圖盧茲（Toulouse）、蒙彼利埃（Montpellier）和波爾多（Bordeaux）樓價更出現雙位數字增長，沒有迹象顯示趨勢會出現改變，而且2021年長期租盤按年增加25%，該機構預期當中八成長期租客會在當地置業。倘若租金上升，會有更多樓盤推出市場，繼而推動當地樓市。

其次，疫情期間多個歐洲國家利率創新低，法國房貸利率去年曾處於1.05厘低位，近期利率則處於1.27厘。上月，歐洲央行表明會維持貨幣政策不變，利率不會上調，此情况下，預期法國央行很可能會跟隨，並維持低利率，對物業市場有利。另外，報告又引述法國財務部長去年12月的講話：「法國是歐元區經濟增長最好的國家，比預期提早3個月恢復至疫情前水平。」2021年法國國民生產總值（GDP）按年增長7%，為過去半世紀以來最高水平。

當地房貸利率去年曾見1.05厘新低

經濟合作組織（OECD）亦估計， 2022年當地經濟增長為4.2%及2023年為增長2.1% ，遠高於疫情前不足2.5%的增長率。事實上，疫情期間法國曾實施封鎖政策，國家採取寬鬆政策並用於支持民眾及企業，因此該國商業活動及家庭支出減少不如歐美國家嚴重。法國製造業早於第三季回復至疫情前水平，產出遠遠領先於英國、德國、意大利及西班牙等。隨着法國總統馬克龍決心在疫情期間繼續保持經濟增長，並實現氣候危機目標，未來將投入1000億歐元用於綠色事業。此情况下，市場預期法國即將步入「黃金十年」，發展經濟並創造更多就業機會，強勁商業活動加上低失業率，都令該國經濟得到支持，房地產市場自然受惠。

去年GDP增長7% 半世紀最高水平

巴黎是法國首都，樓價亦一直領先國內其他城市，惟新冠病毒疫情以致人們渴求面積更大的居家住所，需求將轉向更大及更偏遠的地區。如要發掘升值潛力較大的物業，可以參考去年樓市數據。去年第三季，沿海城市巴約訥（Bayonne）樓價大升21.7%、里爾（Lille）升13.3%；當中法國西南部是最受歡迎的居住區域，各區樓價增幅強勁，如里摩（Limoges）升17%；普瓦捷（Poitiers）升15.6%，升幅遠高於巴黎的0%增長。雖然法國中部人口較多，但卻是全國樓價最廉宜的地方，平均售價只是17.9萬歐元（約153.2萬港元），但樓價走勢未如理想，其中奧爾良（Orleans）去年樓價就跌0.8%。

明報記者 黃清瑤

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