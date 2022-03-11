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經濟
2022年3月11日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
港鐵去年轉賺96億 疫下客運未明朗 經常業務虧轉盈18億 稱客量員工安排仍受影響
賣樓撐起業績 貢獻盈利近93億
太古主席：長遠營商良好 未擬撤港
京東全年盈轉虧 美股開市較港低14％
港首家SPAC Aquila配售足額
售京滬核心項目 SOHO中國曾飈兩成
佐丹奴：未來一兩年不看好 2月生意「未夠交租」 10月前或再關5至7分店
環聯：上季信用卡結欠額按年增3%
惠理去年純利跌67% 末期息削七成
恒指回氣 中金指見「政策底」 內地券商紛唱好：最恐慌階段已過
數碼通5G家居寬頻2月上客量倍增
上季穿戴式裝置出貨量逾1.7億新高
中銀航空租賃18飛機 或受俄制裁影響
撇油價 美通脹仍近40年高 布油110美元以上徘徊 美股受壓
歐元區通脹倘持續高企 央行提早第三季退市
拆股兼回購 亞馬遜早段升逾5%
張兆聰：業績對辦 太古地產股價吸引
葉創成：同仁堂國藥盈利逼新高 續持有
植耀輝：電能值博 中線上望60元
技術取勝：九倉中線或再試低位
盧駿匡：匯控高於250天線可博反彈
劉思明：新能源回勇 新天綠色可追落後
周顯：戰亂突顯比特幣缺點
譚新強：第三次世界大戰是否已開始？
湯文亮：俄烏衝突很快結束
法國或進「黃金十年」 樓價看升
買賣物業有10天冷靜期
融創孫宏斌弟敦皓樓王連辣稅蝕逾億 持貨3年半1.38億易手 疫下最大宗豪宅蝕讓
退休空姐賣樓回國 投資者588萬接藍天1房戶
奧柏‧御峯複式4880萬沽 項目一手新高
仁孚工廈強拍前 太古逾2.8億增購8樓全層
莊士16.5億沽逸．酒店 疫下最大宗酒店成交
劉思明：新能源回勇 新天綠色可追落後
【明報專訊】港股昨天承接周三低位回升之勢再彈，不少行業或股份更出現急升，但高位遇到的沽壓不輕。新能源強韌經得起考驗，可進取追落後。
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港鐵去年轉賺96億 疫下客運未明朗 經常業務虧轉盈18億 稱客量員工安排仍受影響
賣樓撐起業績 貢獻盈利近93億
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