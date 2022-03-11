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拆股兼回購 亞馬遜早段升逾5%

【明報專訊】科技巨頭亞馬遜（美：AMZN）公布每1股分拆20股計劃，是該公司自1999年以來首次拆股。亞馬遜自2000年科網泡沫爆破以來，從未再拆股。今次拆股計劃已獲董事會批准，但仍要於5月25日的股東大會獲股東通過。亞馬遜表示，拆股有助吸引可能因高股價而卻步的投資者，而且員工在管理股票薪酬方面會有更大靈活度。

此外，亞馬遜將回購價值100億美元的股票，拆股加上回購，刺激亞馬遜股價昨早段升逾5%。

1拆20股 每股價降至百多美元

新冠疫情爆發以來，已有多家科技巨企宣布拆股。蘋果（美：AAPL）在2020年8月將股票1拆4，而特斯拉（Tesla）（美：TSLA）同月也將股票1拆5。Alphabet（美：GOOG）也於今年2月宣布將股份「1拆20」計劃，是2004年上市以來第二次拆股。若拆股建議獲股東通過，將於7月1日除淨，股東將在7月15日收市後獲發額外股票。

大型科技股拆股，除可吸引散戶，也可能為納入道指鋪路。道指目前是按公司股價而非市值加權。蘋果於2014年拆股後，翌年獲納入道指成分股。

今次是亞馬遜於1997年上市以來第四次拆股，對上一次是1999年9月，當年亞馬遜的淨銷售額為16億美元。相比之下，去年亞馬遜的淨銷售額達4690億美元，市值較1999年初高出超過100倍；自上次拆股以來，亞馬遜股價則上漲超過43倍。

較上次拆股1999年 股價漲43倍

拆股只會將每股價值降低，不會改變公司市值。若以周三收市價計算，亞馬遜拆股後的每股價值，將由2785.58美元降至139.28美元。若拆股方案獲股東通過，額外的股票將於6月3日收市向股東發放，並在6月6日起以拆股調整後的股價交易。

亞馬遜股價持續偏軟，去年微升2.4%，跑輸主要科技股。今年截至周三，股價更跌17%。這部分源於疫情引發的網購增長有放緩迹象，且亞馬遜的雲端業務面臨激烈競爭。

亞馬遜以往靠慷慨的股票獎勵吸引人才，但股價持續偏軟，令員工向亞馬遜要求改變做法。投資銀行Wedbush分析師帕切特（Michael Pachter）表示，拆股可能是亞馬遜薪酬改革的一部分，若員工獲發整數的股票，而不是每股的一小部分，相信員工「感覺較好」。

DA Davidson & Co分析師Tom Forte指出，亞馬遜從蘋果的經驗看到，就算科技公司增長放緩也是熱門的投資選擇，而拆股是降低股價吸引散戶的常見方法，股票回購則反映公司持有很多閒置資金。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕特斯拉 蘋果 科技股 拆股 亞馬遜

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