恒指回氣 中金指見「政策底」 內地券商紛唱好：最恐慌階段已過

明報記者 歐陽偉昉

國指昨日收報7255點，升0.92%，科指報4436點，升0.97%，主板成交回落至1462億元。外圍市况未跌定，恒指夜期昨晚一度大低水648點，低見20,242點。

外圍仍震盪 夜期大低水

美國10年期債息重回1.9厘以上，友邦（1299）升4.75%，匯控（0005）升2.73%，貢獻恒指119點升幅，中銀香港（2388）亦反彈5%。多間大行唱好太陽能股，信義光能（0968）升7.39%，為表現最佳藍籌。布蘭特期油回落至每桶120美元以下，中石油（0857）回吐3.84%。碧服（6098）發盈喜後跌4.3%，是表現最差的藍籌股。

興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，中國實施寬鬆貨幣和積極財政政策，港股和A股估值較低，市場出現恐慌式殺跌，是對外圍過度反應。他認為，戰事對市場情緒的衝擊已過了最恐慌階段，港股和A股在前日（9日）或已見未來數月低位，目前有望出現跌後反彈。不過，通脹難以緩和，中期仍要警惕全球股市基本因素風險。

中國上周六（5日）發表政府工作報告，中金公司首席策略師王漢鋒認為，中港股市的「政策底」已經出現，看好估值低而且受政策支持的行業，包括金融、基建，和建築、建材、家電等穩需求行業。市場對滯脹憂慮上升，短期波動會拖累中國市場，但中期表現較強韌，新能源汽車、新能源及半導體等成長股，可待通脹預期開始回落才進場。

看好估值低國策支持行業

科技股去年受監管政策影響下挫，王漢鋒認為行業監管去年已經見最嚴格階段，現在只實施去年推出的政策。不過，科技股基本因素也已有轉變，現時科技企業在內地社區滲透相當高，以流量帶來的增長已經放緩。