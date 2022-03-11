環聯：上季信用卡結欠額按年增3%

無抵押循環貸款增逾九成

去年第四季各類信貸產品應繳款項結欠方面，除了車貸錄得按季下跌，其餘各類信貸產品錄得按季升幅，當中以信用卡居首，增3.4%。若按年計，無抵押私人貸款應繳款項結欠亦升1%。車貸、無抵押循環貸款、信用卡貸款的應繳款項結欠錄得按年跌，幅度分別4.6%、1.1%、0.2%。

此外，報告顯示，新消費者群體特別是年輕消費者的貸款數字錄得增長。信用卡方面，去年第三季，Z世代（1995年或之後出生）的消費者新增貸款宗數分佈佔21%，按年升9個百分點，按揭方面，以查詢宗數計，56%需求是來自Z世代及千禧世代（1980至1994年出生）。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，對於不少財務機構而言，新接觸信貸產品的消費者或信貸紀錄較少的年輕消費者都是拓展業務的機遇，在制定針對這個增長市場的策略時，能否善用數據將是關鍵。