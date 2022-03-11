經濟

佐丹奴：未來一兩年不看好 2月生意「未夠交租」 10月前或再關5至7分店

【明報專訊】受惠去年下半年本地新冠病毒疫情緩和，部分零售品牌業務回升。本地服裝連鎖品牌佐丹奴（0709）昨公布，去年錄得純利1.9億元，按年轉虧為盈，2020年為虧損1.12億元；去年每股基本盈利為12仙，派末期息每股10仙，按年增45%。不過，集團管理層預期，今年大部分時間香港經濟情况亦不會好轉，將暫時縮減本地業務，包括預計最快今年中再關閉最多7間店舖，並集中發展其他地區市場。

去年多賺1.9億扭虧

佐丹奴昨日績後收升6%，報1.58元。集團去年銷售額達33.8億元，按年升8.3%；毛利率較2020年增1.5個百分點至57.1%。值得留意的是，去年下半年淨利潤為1.3億元，較上半年6000萬元，大幅反彈。

按地區業務劃分，港澳去年銷售額錄3.55億元，按年減少1.9%；台灣則跌7.1%至4.69億元。東南亞方面，印尼年內銷售額達5.06億元，按年急升33.2%；另內地亦升9.3%至7.66億元。

印尼銷售額按年急升33%

截至去年12月底止，佐丹奴全球門市數目錄2056間，較2020年2185間分店，減少129間。集團主席兼行政總裁劉國權表示，今年1月本港生意尚可，但至2月份生意額已不足以交租。由於外地旅客短期內未能重臨香港，預計今年大部分時間情况亦不會轉好，同時不看好本地未來1至2年生意情况，故集團將縮減香港業務，最快在今年中或第三季關閉5至7間業績未如理想的門市。

集團執行董事陳嘉緯補充稱，由於香港租金成本持續高企，本地目前已非集團發展重地，未來或將繼續削減門店數目。

管理層：港已非發展重地

對於政府即將立法禁止業主追租，劉國權認為對零售業界幫助不大，現時只期望本地疫情可於5月轉好、本地防疫措施放寬後，生意虧損可錄收窄。他續指，去年第二輪消費券發放時，刺激已未如第一輪理想，相信下月發放的新一輪消費券對零售市場帶動力亦有限。

明報記者 周綺琪

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