港首家SPAC Aquila配售足額

內地投行禁任港SPAC發起人

消息人士稱，Aquila的投資者包括多家國內外的一線投資機構，以及全球SPAC市場的主要參與者，預計公司將於本月22日掛牌上市。該股集資規模為10億元，擬發行1億股A類股份，每股定價10元，另發行39萬份上市權證，每兩股已發行A類股份發行1份上市權證，行使價為11.5元。

路透社引述消息報道，由於憂慮SPAC的相關風險，中證監已禁止內地投行在港擔任SPAC發起人，並在較早前通知內地投行。報道又指出，受銀保監監管的內地商業銀行附屬機構則獲准擔任發起人，使其具有競爭優勢，而內地券商亦一直游說中證監修改規則，允許券商擔任發起人。

金茂服務首掛急插29％

其他新股方面，市傳從事口腔醫療服務的瑞爾集團（6639）國際配售已獲足額認購。不過，綜合11家券商數據，該股公開發售仍未足額。此外，昨首日掛牌的金茂服務（0816）股價低開9.1%，報7.4元，其後跌幅擴大，一度急瀉逾三成半，收市挫28.7%，報5.8元，每手帳面蝕1170元。

同日掛牌的蔚來（9866）收報158.9元，微升0.82%，集團創始人李斌稱，今年產品與全體系服務將在德國、荷蘭、瑞典及丹麥正式落地，目標在2025年將業務拓展至全球逾25個國家及地區。

明報記者

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