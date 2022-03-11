經濟

太古主席：長遠營商良好 未擬撤港

【明報專訊】本港疫情去年一度回穩，帶動相關行業年內業績反彈。太古（0019）及旗下太古地產（1972）主席白德利昨日公布任內首份成績表，其中太古去年轉賺33.64億元；惟太古地產同期純利則跌25%至95.41億元。港府疫情下檢疫限制嚴格，令不少外資萌生撤資念頭，惟白德利在業績記者會中強調，集團視香港為「家」，未有撤離計劃。

太古去年轉賺34億 太地少賺25%

太古昨日升7.2%，太古地產股價高位爭持，收市升2.6%。對於近期多家外資公司因香港嚴格防疫措施、封關等因素，暫時撤離本港，白德利相信現時任何挑戰都只屬短期及暫時性，集團認為香港仍為良好營商環境，未有計劃撤港，亦會維持現有投資計劃，並相信現時離開的人，未來將會重返香港。

預告未來10年港投資逾300億

白德利預告，集團未來10年將會投放超過1000億元發展投資項目，其中三分之一資金將會用於香港投資；五成資金會用於內地太古里、太古匯等發展項目；並投放200億元用作香港住宅發展，以及重點在越南胡志明市、印尼雅加達、新加坡、泰國曼谷等4個東南亞市場發展。此外，集團旗下香港可口可樂去年業績亮眼，年內溢利高見25.49億元創新高，並按年增長23%；集團計劃未來10年間，每4個月為可口可樂增加一條高速生產線，每兩年設立一個新建廠房投產；另同時計劃2030年前投放200億元資金，用作醫療保健業務發展。

對於太古地產早前為旗下表列處所租戶寬免全額租金，太古地產行政總裁彭國邦表示，現時相關措施的財務影響仍然言之尚早，集團目前仍密切與旗下零售、餐飲商戶溝通，並視乎4月20日、即現行防疫措施期限屆滿之時再檢討。

相關字詞﹕寬減全額租金 白德利 撤資 太古地產 太古

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