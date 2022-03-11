經濟

港鐵去年轉賺96億 疫下客運未明朗 經常業務虧轉盈18億 稱客量員工安排仍受影響

【明報專訊】港鐵（0066）昨公布，受惠售樓收益入帳大增、投資物業估值虧損銳減，以及香港客運業務虧損收窄至42.62億元，去年度業績轉賺95.52億元，當中基本業務利潤111.51億元，按年增1.55倍，高於市場預期。管理層表示，第五波疫情衝擊下，除客流量備受影響外，員工染疫亦影響人手安排，近期甚至要重新聘請部分退休員工維持服務，並重申在極端情况下，或會關閉部分人流較少的車站；管理層又稱暫時仍維持原有票務優惠，未有正面回應會否因應疫情調低票價。

明報記者 陳偉燊

港鐵去年售樓分部利潤按年大增近七成至93.43億元，其中香港物業發展利潤列帳部分，改稱為「分佔盈餘及未出售物業的權益」。投資物業公允值虧損則按年大減82.6%至15.99億元。

極端情况 或關人流少車站

受惠本地客流量逐漸恢復，港鐵去年香港客運業務虧損按年收窄至42.62億元，帶動經常業務轉賺約18.08億元，2020年則虧損11.26億元。據港鐵披露，去年12月香港每月客流量重回1.36億人次，貼近疫情爆發前、2019年中的水平，惟隨着新一波疫情爆發，今年1月客流量回落至1.1億人次（見圖），在2月份疫情加劇、社交距離措施收緊下，估計進一步下滑。

受新一波疫情衝擊，港鐵行政總裁金澤培表示，除客流量大幅減少外，集團人手亦緊張，他指車長及控制室人手在極端情况下會受影響，其間公司亦向已退休同事招手協助運作；公司將盡力維持正常服務及班次，尤其維持高峰時間的服務。

香港客運服務總監楊美珍補充，因應有員工受疫情影響致人手緊張，港鐵會盡量維持大型中轉站服務，並且暫時關停人流少的車務中心。不過，她稱車長人手近來情况有好轉，過去數日有小量同事復工，會密切留意情况。

在港客運鐵路業務過去兩年半持續虧損，累計虧損逾100億元。金澤培指出，集團的「鐵路加物業」業務模式，仍然有助財務保持穩健，仍可靠物業所得利潤，用作提升現有鐵路及開拓新線路。他預期未來港鐵為應付新鐵路發展，仍需要投資逾1000億元，未來3年的資本開支也超過500億元。至於將建成的東鐵過海段，則有望在6至7月通車，他形容試車方面表現令人滿意。在鐵路業務持續虧損下，金澤培說，過程中會平衡投資，去做定期維修、日常營運、更新設備及提升服務。現時港鐵會繼續維持學生、小童及長期票價優惠。

建議增董事袍金上限至1100萬

此外，港鐵去年度根據獨立顧問進行董事局評核，成立新的財務及投資委員會和科技顧問小組，加上過去8年董事數目增加5人，現時已達19人，同時公司董事袍金有上升之勢，因此建議將董事袍金上限由目前的1000萬元，增至1100萬元。

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