京東沈建光：美加息或衝擊樓市

雖然美國房地產今年以來亦的確繼續有好表現，例如黑石集團在當地所經營的出租住宅及物流中心續租時租金便按年有高達雙位數的升幅，但京東集團首席經濟學家沈建光認為，隨着聯儲局下周料開始加息，全年料加息5次，當地房地產市場或將受到衝擊。

加息預期令按揭利率回升

沈建光指出，2020年3月美國聯儲局因應疫情推出超寬鬆貨幣政策救市以來，資產價格上漲本質上屬貨幣現象，政策日後若轉向導致流動性收緊和融資成本上升，將會為美國擴大政府開支、企業盈利增長及居民財富增值帶來極大挑戰。

因此，美股三大指數年初至今已顯著調整，而在加息的預期下，當地按揭利率已經轉升，房地產作為利率敏感行業，之後可能受到衝擊。

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[葉創成 名人樓市論壇]