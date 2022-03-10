匯璽業主3年半帳蝕近千萬 屋苑最大宗蝕讓

扣除回贈料實蝕657萬或17%

利嘉閣地產分區董事鄭運就表示，上述成交為匯璽第5A座高層C室，實用面積1254方呎，採4房雙套連工人套間隔，望西北昂船洲海景，單位於去年10月底放盤，原叫價3400萬元，至日前大減600萬元或17％，以2,800萬元易手，實呎22,329元。原業主2018年9月以約3,769.1萬元一手購入，持貨約3年半，帳面蝕讓約969.1萬元或26%。

資料顯示，原業主一手購入單位時可獲約500萬元現金回贈，惟扣除相關款項後，再計算是次成交所涉及之使費，料原業主仍需實蝕約657萬元或約17％離場。以扣除回贈及使費後的實蝕金額計，仍屬屋苑歷來最大額蝕讓個案。據悉，該業主仍手持匯璽另一個單位，現時蝕讓放售。

美孚本月3成交兩蝕讓

市况不穩，藍籌屋苑接連錄得蝕讓成交。荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月暫錄3宗成交，其中2宗均為蝕讓個案。美聯高級區域營業董事吳志輝稱，美孚新邨最新錄得8期百老匯街114號極高層A室，實用面積680方呎，3房1套間隔，望內街景，自去年7月起叫價928萬元放售，及後累減150萬元或約16％，剛以778萬元成交、實呎11,441元。原業主2018年4月802萬元買入，帳面蝕約24萬元或約3％；若連同使費計，料需實蝕近70萬元或約8％。

啟德過往吸引內地投資者大手入市，近日疫情拖累大市，市場錄得持有嘉匯數個單位的內地業主沽貨「減磅」。美聯首席高級營業經理黃家樂表示，啟德嘉匯8座中高層C室，實用面積501方呎，2房間隔，新近以1130萬元易手，實呎約22,555元。原業主2017年2月以「一約多伙」方式一手購入屋苑4伙，共涉約5,419.9萬元。據悉，上述業主英文名字採普通話拼音，料為內地背景人士，惟該業主暫未有計劃沽售其餘單位。