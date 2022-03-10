經濟

香港地產

匯璽業主3年半帳蝕近千萬 屋苑最大宗蝕讓

【明報專訊】近日股市波動、經濟前景不明朗，市場接連有業主蝕讓單位套現。南昌站匯璽新近錄得1宗高層4房大宅蝕讓成交，原業主2018年以近3770萬元一手買入，持貨約3年半，帳面蝕近970萬元或逾兩成半，屬匯璽歷來最大額的帳面蝕讓個案，帳面蝕幅亦屬歷來次高。

扣除回贈料實蝕657萬或17%

利嘉閣地產分區董事鄭運就表示，上述成交為匯璽第5A座高層C室，實用面積1254方呎，採4房雙套連工人套間隔，望西北昂船洲海景，單位於去年10月底放盤，原叫價3400萬元，至日前大減600萬元或17％，以2,800萬元易手，實呎22,329元。原業主2018年9月以約3,769.1萬元一手購入，持貨約3年半，帳面蝕讓約969.1萬元或26%。

資料顯示，原業主一手購入單位時可獲約500萬元現金回贈，惟扣除相關款項後，再計算是次成交所涉及之使費，料原業主仍需實蝕約657萬元或約17％離場。以扣除回贈及使費後的實蝕金額計，仍屬屋苑歷來最大額蝕讓個案。據悉，該業主仍手持匯璽另一個單位，現時蝕讓放售。

美孚本月3成交兩蝕讓

市况不穩，藍籌屋苑接連錄得蝕讓成交。荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月暫錄3宗成交，其中2宗均為蝕讓個案。美聯高級區域營業董事吳志輝稱，美孚新邨最新錄得8期百老匯街114號極高層A室，實用面積680方呎，3房1套間隔，望內街景，自去年7月起叫價928萬元放售，及後累減150萬元或約16％，剛以778萬元成交、實呎11,441元。原業主2018年4月802萬元買入，帳面蝕約24萬元或約3％；若連同使費計，料需實蝕近70萬元或約8％。

啟德過往吸引內地投資者大手入市，近日疫情拖累大市，市場錄得持有嘉匯數個單位的內地業主沽貨「減磅」。美聯首席高級營業經理黃家樂表示，啟德嘉匯8座中高層C室，實用面積501方呎，2房間隔，新近以1130萬元易手，實呎約22,555元。原業主2017年2月以「一約多伙」方式一手購入屋苑4伙，共涉約5,419.9萬元。據悉，上述業主英文名字採普通話拼音，料為內地背景人士，惟該業主暫未有計劃沽售其餘單位。

上 / 下一篇新聞

國泰虧損收窄至55億 稱暫毋須融資 第五波料每月燒錢最多15億 分析貨運業務快復蘇
國泰虧損收窄至55億 稱暫毋須融資 第五波料每月燒錢最多15億 分析貨運業務快復蘇
受惠油價急升 燃油對冲轉賺23億
受惠油價急升 燃油對冲轉賺23億
九倉：今年續減債 不急收購內地項目
九倉：今年續減債 不急收購內地項目
恒指再跌138點 低位彈逾500點
恒指再跌138點 低位彈逾500點
LME︰周五前不恢復鎳交易 將限漲跌
LME︰周五前不恢復鎳交易 將限漲跌
中小企收益指數跌至兩年最差
中小企收益指數跌至兩年最差
港首家SPAC通過聆訊 本月22日上市 集資10億 招銀國際有份發起
港首家SPAC通過聆訊 本月22日上市 集資10億 招銀國際有份發起
KICKS CREW融資 盈科拓展等牽頭
KICKS CREW融資 盈科拓展等牽頭
花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號
花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號
保誠稱防疫措施令短期營運困難 香港新業務價值跌6％ 表現較差
保誠稱防疫措施令短期營運困難 香港新業務價值跌6％ 表現較差
財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬
財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬
中國PPI四連跌 通脹續低企
中國PPI四連跌 通脹續低企
花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息
花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息
中國鐵塔業績遜預期 股價曾見新低
中國鐵塔業績遜預期 股價曾見新低
太古逾14億售太古海洋開發集團
太古逾14億售太古海洋開發集團
美財政部疑「烏龍」發聲明 比特幣升一成
美財政部疑「烏龍」發聲明 比特幣升一成
DBA兩前董事撤任董事資格
DBA兩前董事撤任董事資格
最平5G iPhone售3699起 第三代SE明接受預訂 蘋果股價早段升逾2%
最平5G iPhone售3699起 第三代SE明接受預訂 蘋果股價早段升逾2%
油價回落 歐美股市反彈
油價回落 歐美股市反彈
Adidas大中華銷售額連跌3季
Adidas大中華銷售額連跌3季
張兆聰：俄烏停火現曙光 港股料可反彈
張兆聰：俄烏停火現曙光 港股料可反彈
技術取勝：蒙牛或下試40元關口
技術取勝：蒙牛或下試40元關口
劉思明：潔能股即日跌轉升 吼光大環境
劉思明：潔能股即日跌轉升 吼光大環境
周顯：防守投資 即不用腦投資
周顯：防守投資 即不用腦投資
湯文亮：瑞士要極速加入北約
湯文亮：瑞士要極速加入北約
爆疫下莊思明瑧蓺叫租低3年前一成 SEA TO SKY 702呎3房月租2萬 同類新低
爆疫下莊思明瑧蓺叫租低3年前一成 SEA TO SKY 702呎3房月租2萬 同類新低
陽明山莊2房4.2萬租出 10年前買入回報2.7厘
陽明山莊2房4.2萬租出 10年前買入回報2.7厘
上月辣稅不足7億 半年最少
上月辣稅不足7億 半年最少
利奧坊‧曦岸屆現樓 設360度虛擬導覽
利奧坊‧曦岸屆現樓 設360度虛擬導覽
投資界看兩會房策：利建材家電龍頭
投資界看兩會房策：利建材家電龍頭
京東沈建光：美加息或衝擊樓市
京東沈建光：美加息或衝擊樓市