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2022年3月10日星期四
湯文亮 敢說反話
投資策略
國泰虧損收窄至55億 稱暫毋須融資 第五波料每月燒錢最多15億 分析貨運業務快復蘇
受惠油價急升 燃油對冲轉賺23億
九倉：今年續減債 不急收購內地項目
恒指再跌138點 低位彈逾500點
LME︰周五前不恢復鎳交易 將限漲跌
中小企收益指數跌至兩年最差
港首家SPAC通過聆訊 本月22日上市 集資10億 招銀國際有份發起
KICKS CREW融資 盈科拓展等牽頭
花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號
保誠稱防疫措施令短期營運困難 香港新業務價值跌6％ 表現較差
財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬
中國PPI四連跌 通脹續低企
花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息
中國鐵塔業績遜預期 股價曾見新低
太古逾14億售太古海洋開發集團
美財政部疑「烏龍」發聲明 比特幣升一成
DBA兩前董事撤任董事資格
最平5G iPhone售3699起 第三代SE明接受預訂 蘋果股價早段升逾2%
油價回落 歐美股市反彈
Adidas大中華銷售額連跌3季
張兆聰：俄烏停火現曙光 港股料可反彈
技術取勝：蒙牛或下試40元關口
劉思明：潔能股即日跌轉升 吼光大環境
周顯：防守投資 即不用腦投資
湯文亮：瑞士要極速加入北約
爆疫下莊思明瑧蓺叫租低3年前一成 SEA TO SKY 702呎3房月租2萬 同類新低
陽明山莊2房4.2萬租出 10年前買入回報2.7厘
匯璽業主3年半帳蝕近千萬 屋苑最大宗蝕讓
上月辣稅不足7億 半年最少
利奧坊‧曦岸屆現樓 設360度虛擬導覽
投資界看兩會房策：利建材家電龍頭
京東沈建光：美加息或衝擊樓市
湯文亮：瑞士要極速加入北約
【明報專訊】有老友話，俄烏衝突愈搞愈大，俄羅斯已經核備戰，如果發動核攻擊，哪一個國家最先會受到核彈攻擊？
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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