油價回落 歐美股市反彈

投資者此前擔心汽油價格上漲會削弱消費者支出，與消費相關的股票連跌多天後昨晚回升，航空股和郵輪股向上。避險需求緩和，現貨金回落至每盎司2000美元以下。債價下跌，美國10年期國債孳息率回升至1.9厘以上。收益率上升，銀行股普遍向上。

岡拉克警告美今年通脹撲10%

不過高盛發表報告，指俄烏衝突嚴重影響石油供應，估計俄羅斯海上出口的原油及石油產品每天減少300萬桶，是二次大戰以來第5大單月的供應干擾。「新債王」岡拉克（Jeff Gundlach）亦警告，油價可能飈升至每桶200美元以上，可能導致美國陷入滯脹。目前美國汽油價格創逾13年新高，岡拉克警告美國今年通脹率有可能接近10%，炮轟聯儲局對抗通脹不力。

另外，影視串流平台Netflix表示，目前沒有提供包含廣告的串流服務的計劃，但未來不排除這種可能性。被問及是否會轉向廣告服務時，Netflix CFO Spencer Neumann表示，「這不是我們目前的計劃。但不能言之過早。」Neumann指出，公司目前專注於打造好現有業務，服務那些希望觀看沒有廣告的電影和電視節目的客戶。Netflix昨天股價反彈5%，報359.2美元。

（綜合報道）

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