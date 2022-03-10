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油價回落 歐美股市反彈

【明報專訊】投資者認為歐美對俄羅斯制裁升級對環球經濟的影響已反映於市場價格，天然氣、原油價格等大宗商品價格昨晚回落，布蘭特期油下滑至每桶120美元水平，紐約期油回落至117美元左右。歐美股市昨晚反彈。美股三大指數連跌4天後，午夜前大幅攀升，道指升逾650點，標普500指數升2%，納指升3%。泛歐Stoxx 600指數午夜前升近4%。

投資者此前擔心汽油價格上漲會削弱消費者支出，與消費相關的股票連跌多天後昨晚回升，航空股和郵輪股向上。避險需求緩和，現貨金回落至每盎司2000美元以下。債價下跌，美國10年期國債孳息率回升至1.9厘以上。收益率上升，銀行股普遍向上。

岡拉克警告美今年通脹撲10%

不過高盛發表報告，指俄烏衝突嚴重影響石油供應，估計俄羅斯海上出口的原油及石油產品每天減少300萬桶，是二次大戰以來第5大單月的供應干擾。「新債王」岡拉克（Jeff Gundlach）亦警告，油價可能飈升至每桶200美元以上，可能導致美國陷入滯脹。目前美國汽油價格創逾13年新高，岡拉克警告美國今年通脹率有可能接近10%，炮轟聯儲局對抗通脹不力。

另外，影視串流平台Netflix表示，目前沒有提供包含廣告的串流服務的計劃，但未來不排除這種可能性。被問及是否會轉向廣告服務時，Netflix CFO Spencer Neumann表示，「這不是我們目前的計劃。但不能言之過早。」Neumann指出，公司目前專注於打造好現有業務，服務那些希望觀看沒有廣告的電影和電視節目的客戶。Netflix昨天股價反彈5%，報359.2美元。

（綜合報道）

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