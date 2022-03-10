經濟
國際金融

最平5G iPhone售3699起 第三代SE明接受預訂 蘋果股價早段升逾2%

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）第三代iPhone SE大升級，搭載iPhone 13系列的A15仿生晶片，並支援5G網絡，64GB儲存空間的版本，售價由3699港元起，是蘋果價格最低的5G手機，售價較iPhone 13 mini低2300港元。部分分析認為，在貴價5G iPhone需求可能轉弱之際，廉價5G手機有助蘋果今年繼續取得破紀錄的銷售表現。新版iPhone SE將於明日（11日）起接受預訂，下周五（18日）上市，蘋果股價早段升逾2%。

蘋果表示，A15晶片組有助提升電池續航力，助新一代iPhone SE實現長達15小時的視頻播放、10小時的串流媒體視頻播放及長達50小時的音頻播放。新SE機配備1200萬像素廣角鏡，支援深度融合、SmartHDR4等機器運算攝影技術。

摩通料新款SE首年可售3000萬部

iPhone SE是蘋果在新冠病毒疫情初期的搶手貨。蘋果沒有公開不同型號的iPhone銷量，但市場研究機構IDC的數據顯示，iPhone SE在2020年的銷量接近2500萬部，約佔蘋果全球智能手機出貨量的12%。

過去一年，蘋果旗艦產品iPhone 12首次支援5G後，低端的SE機銷量大跌。據IDC估計，不支援5G的iPhone SE在2021年的出貨量按年跌40%。

摩通分析師Samik Chatterjee指出，蘋果推出的一些貴價手機主要針對中高端消費者，現在推出一款大眾可負擔的5G手機，有望吸引對價格敏感的買家，預計新款SE推出首年的銷量可達3000萬部，推動iPhone總出貨量達到創紀錄的2.5億部，令投資者有信心iPhone銷售收入能繼續增加。

蘋果另外為iPhone 13及13 Pro新增「松嶺綠色」，與其他新產品一併推出。最新版支援5G的iPad Air，配備蘋果設計的M1晶片，CPU效能較上一代提升60%，USB Type-C的傳輸速率也較上一代快兩倍。1200萬像素超廣角前置鏡頭，配備「人物置中」功能，提升視像會議體驗，售價由4799港元起。

「最強個人電腦晶片」 M1 Ultra登場

另外，蘋果還發表最新M1 Ultra晶片。蘋果形容，這是全球最強的個人電腦晶片，透過蘋果創新封裝架構UltraFusion，將兩顆M1 Max晶片的晶粒連結起來，令單晶片系統（SoC）的效能表現大幅提升。

全新單晶片系統由1140億個電晶體組成，數量為個人電腦晶片之最。M1 Ultra配備功能強勁的20核心CPU，包括16個高效核心及4個高效節能核心，在相同能源消耗範圍內，效能表現比最快的16核心PC桌面電腦的晶片高出90%。首款搭配M1 Ultra的產品，將會是全新Mac Studio桌面電腦，售價由30,999港元起。Mac Studio另設搭載M1 Max晶片的版本，售價由15,999港元起。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

國泰虧損收窄至55億 稱暫毋須融資 第五波料每月燒錢最多15億 分析貨運業務快復蘇
國泰虧損收窄至55億 稱暫毋須融資 第五波料每月燒錢最多15億 分析貨運業務快復蘇
受惠油價急升 燃油對冲轉賺23億
受惠油價急升 燃油對冲轉賺23億
九倉：今年續減債 不急收購內地項目
九倉：今年續減債 不急收購內地項目
恒指再跌138點 低位彈逾500點
恒指再跌138點 低位彈逾500點
LME︰周五前不恢復鎳交易 將限漲跌
LME︰周五前不恢復鎳交易 將限漲跌
中小企收益指數跌至兩年最差
中小企收益指數跌至兩年最差
港首家SPAC通過聆訊 本月22日上市 集資10億 招銀國際有份發起
港首家SPAC通過聆訊 本月22日上市 集資10億 招銀國際有份發起
KICKS CREW融資 盈科拓展等牽頭
KICKS CREW融資 盈科拓展等牽頭
花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號
花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號
保誠稱防疫措施令短期營運困難 香港新業務價值跌6％ 表現較差
保誠稱防疫措施令短期營運困難 香港新業務價值跌6％ 表現較差
財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬
財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬
中國PPI四連跌 通脹續低企
中國PPI四連跌 通脹續低企
花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息
花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息
中國鐵塔業績遜預期 股價曾見新低
中國鐵塔業績遜預期 股價曾見新低
太古逾14億售太古海洋開發集團
太古逾14億售太古海洋開發集團
美財政部疑「烏龍」發聲明 比特幣升一成
美財政部疑「烏龍」發聲明 比特幣升一成
DBA兩前董事撤任董事資格
DBA兩前董事撤任董事資格
油價回落 歐美股市反彈
油價回落 歐美股市反彈
Adidas大中華銷售額連跌3季
Adidas大中華銷售額連跌3季
張兆聰：俄烏停火現曙光 港股料可反彈
張兆聰：俄烏停火現曙光 港股料可反彈
技術取勝：蒙牛或下試40元關口
技術取勝：蒙牛或下試40元關口
劉思明：潔能股即日跌轉升 吼光大環境
劉思明：潔能股即日跌轉升 吼光大環境
周顯：防守投資 即不用腦投資
周顯：防守投資 即不用腦投資
湯文亮：瑞士要極速加入北約
湯文亮：瑞士要極速加入北約
爆疫下莊思明瑧蓺叫租低3年前一成 SEA TO SKY 702呎3房月租2萬 同類新低
爆疫下莊思明瑧蓺叫租低3年前一成 SEA TO SKY 702呎3房月租2萬 同類新低
陽明山莊2房4.2萬租出 10年前買入回報2.7厘
陽明山莊2房4.2萬租出 10年前買入回報2.7厘
匯璽業主3年半帳蝕近千萬 屋苑最大宗蝕讓
匯璽業主3年半帳蝕近千萬 屋苑最大宗蝕讓
上月辣稅不足7億 半年最少
上月辣稅不足7億 半年最少
利奧坊‧曦岸屆現樓 設360度虛擬導覽
利奧坊‧曦岸屆現樓 設360度虛擬導覽
投資界看兩會房策：利建材家電龍頭
投資界看兩會房策：利建材家電龍頭
京東沈建光：美加息或衝擊樓市
京東沈建光：美加息或衝擊樓市