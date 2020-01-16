花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息

預期可錄淨銷售額120億英鎊

該行指出，扣除應佔UKPN的負債，料長建為首財團出售UKPN可以錄得淨銷售額達120億英鎊。現時長建及電能實業（0006）及長實（1113），各佔UKPN的40%、40%及20%股權。若計及長建在電能佔股36%而言，長建應佔UKPN的實益權益有54.4%，可望應佔27.2億鎊出售收益。這相當於每股長建11.33元。若只售UKPN的25%權益，長建亦會獲利6.85億英鎊，相當於每股2.83元。長和系上周五（4日）發出通告，確認接獲可能購入UKPN的部分或全部權益的意向，但並未就該意向作出充分評估。