經濟

花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息

【明報專訊】花旗發表最新報告指出，長江基建（1038）若然能夠以盛傳的作價200億美元（約1560億港元）出售英國UK Power Network（UKPN），以其應佔UKPN的權益而言，預期每股將錄得相當於每股11.33元的出售項目收益，佔其3月4日收市價50.25元的比例高達22.5%，亦相當於昨日收市價50.75元的22.3%。該行相信，是次出售有助該集團避免在UKPN面對明年4月起的監管重設風險，及有望派發特別息，並認為長建會受惠於英國通脹，並在英國監管機制下不用面對燃料上漲的風險。

預期可錄淨銷售額120億英鎊

該行指出，扣除應佔UKPN的負債，料長建為首財團出售UKPN可以錄得淨銷售額達120億英鎊。現時長建及電能實業（0006）及長實（1113），各佔UKPN的40%、40%及20%股權。若計及長建在電能佔股36%而言，長建應佔UKPN的實益權益有54.4%，可望應佔27.2億鎊出售收益。這相當於每股長建11.33元。若只售UKPN的25%權益，長建亦會獲利6.85億英鎊，相當於每股2.83元。長和系上周五（4日）發出通告，確認接獲可能購入UKPN的部分或全部權益的意向，但並未就該意向作出充分評估。

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