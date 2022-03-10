經濟

財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬

【明報專訊】財務匯報局去年10月再度獲擴權，逐步取代會計師公會職能，該局昨日就紀律處分程序及處分方針諮詢業界，包括以「原則為本」施加罰款及處分、於處分程序中另加「行政決定」階段等。紀律處分部主管梁惠珊表示，針對上市公司核數師及專業人士的處分權力大致相同，惟上市公司核數師就每項失當行為的罰款上限分別為1000萬元或所獲取的利潤或避免的損失的3倍，以較高者為準，專業人士則上限為50萬元。她又指，有關制度與國際標準接軌，做法亦與本地金融監管機構保持一致。

新規管制度將於今年第四季實施，屆時財匯局將改名為會計及財務匯報局（會財局，AFRC），除現行涵蓋上市公司核數師及其註冊負責人外，其規管權力亦將擴展至專業人士。諮詢期將於5月4日完結。根據諮詢文件，與會計師公會的紀律處分程序比較，該局會多出一個階段，在聆訊前先作行政決定，以便捷地解決處分，同時保留受規管者視情况將個案交由獨立裁決機構全面聆訊、提出上訴的權利。此外，該局以原則為本施加罰款及處分，簡化為考慮每個個案的全部情况來作出決定。該局有權命令上市公司核數師進行補救行動，惟對專業人士並無相應處分。

主席黃天祐：期望市場達至良性競爭

財匯局主席黃天祐表示，是次會計改革應關注當中帶來的商機，尤其目前業界存在割價式競爭，市場或會因而萎縮，期望市場在改革後達至良性競爭。被問到擴大職能後是否需要重建局方資金來源結構，他指出，該局已開始收取徵費作營運資金，亦可動用港府於2019年批出的種子資金，有信心在下個財政年度內，可憑藉餘下的種子資金來維持收支平衡。他續稱，將與政府密切合作，以確定未來是否提供更多資金，使該局能夠有效履行職能。

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