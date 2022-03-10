經濟

保誠稱防疫措施令短期營運困難 香港新業務價值跌6％ 表現較差

【明報專訊】保誠（2378）完成重組集中亞洲和非洲業務後，首次公布全年業績，去年來自持續經營的新業務利潤為25.26億美元，以固定匯率計算按年上升13%，香港是各地區中表現較差的一個，香港的新業務價值按年跌6%至7.36億美元。本港防疫措施自今年初再次收緊，保誠財務總監兼營運總裁Mark FitzPatrick表示，代理在家工作、部分銀行分行關閉，短期內的營運環境困難，對業務有一定影響，不過香港對保險潛在需求高，代理保持與客戶聯繫，續保率仍相當高，相信業務很快可以有所反彈。

明報記者 歐陽偉昉

香港業務續為保誠最大新業務價值來源，不過內地訪客業務仍受封關限制，以致香港的年度保費等值銷售額按年下降27%，年化新保費按年減15%。執行總裁Mike Wells表示，不能預期何時香港可與內地恢復通關，但該行有為業務增加產品和服務，為一旦開關作好準備。他又指，集團有97%員工在家工作，封鎖並非單在香港遇到的問題，消費者已對虛擬銷售越趨接受。

預期中港通關 業務將增加

Mike Wells將於本月底退任，受香港入境隔離措施影響，Mark FitzPatrick早前受訪時預期，新任執行總裁會暫駐香港以外地方履新，直至可在香港更容易地營運區域業務。Mike Wells昨日表示，香港作為總部，執行總裁長遠仍會駐港，招聘新任執行總裁未有因此受到影響，在港亦不見有人才外流。

保誠總部設於香港和倫敦兩地，近年主要行政人員辦公地點進一步轉移至香港，至去年底有65%總部員工駐在香港。

新任總裁暫駐香港以外地方履新

雖然香港維持嚴格入境防疫限制，不過Mike Wells表示沒有計劃永久將員工調離香港，認為香港是中國最好通往西方的門戶，有聯繫匯率、財富管理業務等優勢，相信仍會是主要的金融中心。

集團去年來自持續經營的年度保費等值銷售額為41.94億美元，按年升8%，經調整經營溢利為32.33億美元，按年升16%，好過市場預期的31.9億美元，末期息按年多派10.53%至11.86美分。保誠昨日績後收報108.3元，升5.25%。

上 / 下一篇新聞

國泰虧損收窄至55億 稱暫毋須融資 第五波料每月燒錢最多15億 分析貨運業務快復蘇
國泰虧損收窄至55億 稱暫毋須融資 第五波料每月燒錢最多15億 分析貨運業務快復蘇
受惠油價急升 燃油對冲轉賺23億
受惠油價急升 燃油對冲轉賺23億
九倉：今年續減債 不急收購內地項目
九倉：今年續減債 不急收購內地項目
恒指再跌138點 低位彈逾500點
恒指再跌138點 低位彈逾500點
LME︰周五前不恢復鎳交易 將限漲跌
LME︰周五前不恢復鎳交易 將限漲跌
中小企收益指數跌至兩年最差
中小企收益指數跌至兩年最差
港首家SPAC通過聆訊 本月22日上市 集資10億 招銀國際有份發起
港首家SPAC通過聆訊 本月22日上市 集資10億 招銀國際有份發起
KICKS CREW融資 盈科拓展等牽頭
KICKS CREW融資 盈科拓展等牽頭
花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號
花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號
財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬
財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬
中國PPI四連跌 通脹續低企
中國PPI四連跌 通脹續低企
花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息
花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息
中國鐵塔業績遜預期 股價曾見新低
中國鐵塔業績遜預期 股價曾見新低
太古逾14億售太古海洋開發集團
太古逾14億售太古海洋開發集團
美財政部疑「烏龍」發聲明 比特幣升一成
美財政部疑「烏龍」發聲明 比特幣升一成
DBA兩前董事撤任董事資格
DBA兩前董事撤任董事資格
最平5G iPhone售3699起 第三代SE明接受預訂 蘋果股價早段升逾2%
最平5G iPhone售3699起 第三代SE明接受預訂 蘋果股價早段升逾2%
油價回落 歐美股市反彈
油價回落 歐美股市反彈
Adidas大中華銷售額連跌3季
Adidas大中華銷售額連跌3季
張兆聰：俄烏停火現曙光 港股料可反彈
張兆聰：俄烏停火現曙光 港股料可反彈
技術取勝：蒙牛或下試40元關口
技術取勝：蒙牛或下試40元關口
劉思明：潔能股即日跌轉升 吼光大環境
劉思明：潔能股即日跌轉升 吼光大環境
周顯：防守投資 即不用腦投資
周顯：防守投資 即不用腦投資
湯文亮：瑞士要極速加入北約
湯文亮：瑞士要極速加入北約
爆疫下莊思明瑧蓺叫租低3年前一成 SEA TO SKY 702呎3房月租2萬 同類新低
爆疫下莊思明瑧蓺叫租低3年前一成 SEA TO SKY 702呎3房月租2萬 同類新低
陽明山莊2房4.2萬租出 10年前買入回報2.7厘
陽明山莊2房4.2萬租出 10年前買入回報2.7厘
匯璽業主3年半帳蝕近千萬 屋苑最大宗蝕讓
匯璽業主3年半帳蝕近千萬 屋苑最大宗蝕讓
上月辣稅不足7億 半年最少
上月辣稅不足7億 半年最少
利奧坊‧曦岸屆現樓 設360度虛擬導覽
利奧坊‧曦岸屆現樓 設360度虛擬導覽
投資界看兩會房策：利建材家電龍頭
投資界看兩會房策：利建材家電龍頭
京東沈建光：美加息或衝擊樓市
京東沈建光：美加息或衝擊樓市