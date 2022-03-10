花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號

全國政協委員：確保「防沉迷新規」落實到位

許進認為，遊戲防沉迷是一項社會整體工程，需要政府部門、企業、社會組織、未成年人監護人等多方共同參與，形成合力共治的局面。

投行花旗認為，兩會期間有多個防範未成年人沉迷遊戲相關建議，意味中央將繼續推出限制未成年人打機的措施。該行指出，內地遊戲版號審批工作自去年7月起暫停，部分原因是需要討論更多行業限制措施，預計在修補有關漏洞後，當局才會恢復遊戲版號審批。

近年屢傳內地停批遊戲版號，也曾因此約談騰訊、網易（9999）等重點網絡遊戲企業，消息人士當時表示，目前尚不清楚會暫停新遊戲審批多久。上月亦有內媒傳出，中央今年內停批遊戲版號；國家新聞出版署及後澄清，暫無明確回應停批版號消息，目前仍在正常接收相關申請。