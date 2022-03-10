經濟

花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號

【明報專訊】內地嚴控未成年人打機，全國兩會召開期間，全國政協委員許進建議，遊戲企業應繼續加強防沉迷系統建設，完善未成年人遊戲登陸和充值時人臉識別門檻；監管部門應加強對未成年人遊戲帳號的管理，懲戒各種違反管理的行為，例如對販賣個人信息、帳號等違法行為嚴肅處罰，確保「防沉迷新規」落實到位。昨手遊股集體反彈，嗶哩嗶哩（9626）升2.6%，網易升2.5%，騰訊（0700）由跌轉升0.4%。

全國政協委員：確保「防沉迷新規」落實到位

許進認為，遊戲防沉迷是一項社會整體工程，需要政府部門、企業、社會組織、未成年人監護人等多方共同參與，形成合力共治的局面。

投行花旗認為，兩會期間有多個防範未成年人沉迷遊戲相關建議，意味中央將繼續推出限制未成年人打機的措施。該行指出，內地遊戲版號審批工作自去年7月起暫停，部分原因是需要討論更多行業限制措施，預計在修補有關漏洞後，當局才會恢復遊戲版號審批。

近年屢傳內地停批遊戲版號，也曾因此約談騰訊、網易（9999）等重點網絡遊戲企業，消息人士當時表示，目前尚不清楚會暫停新遊戲審批多久。上月亦有內媒傳出，中央今年內停批遊戲版號；國家新聞出版署及後澄清，暫無明確回應停批版號消息，目前仍在正常接收相關申請。

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