經濟

KICKS CREW融資 盈科拓展等牽頭

【明報專訊】波鞋電商平台KICKS CREW宣布，近期已完成600萬美元（約4692萬港元）A輪融資，阿里巴巴創業者基金、戈壁創投大灣區及本港富商李澤楷旗下盈科拓展牽頭。KICKS CREW創辦人兼行政總裁麥俊然表示，是次融資所得資金主要作拓展團隊技術人員，今年將計劃進軍香港及日本市場，冀兩年內估值躋身獨角獸行列。

麥俊然表示，KICKS CREW 主要以銷售波鞋為主，去年加入運動服裝。鞋款平均售價約210美元，主打日常波鞋為主。消費力最大的年齡層由18至34歲，佔比達62%。公司聯席創辦人葉志勇表示，公司一直有使用阿里巴巴（9988）旗下支付寶及菜鳥服務，屬策略伙伴關係。葉志勇又表示，會研究與盈拓旗下電盈（0008）旗下免費電視ViuTV合作，他形容對方同屬年輕人喜愛的平台，與公司目標客戶群相若。

平台今年內會接受客戶以虛幣支付

麥俊然表示，第五波疫情過後會考慮在香港商場加設Pop-up Store，主要展覽售價1萬元以上的波鞋，讓客戶可感受實物產品。麥俊然表示，港人具深厚「波鞋文化」，相信平台可藉著款色多及價格平策略打入市場。他又表示，現階段未有計劃進入內地市場，但平台會推銷李寧（2331）及安踏（2020）等中國品牌給海外市場，現時公司有八成客戶來自美國。

麥俊然稱，今年內會接受客戶以虛擬貨幣支付，計劃任何虛擬貨幣都能作交易， 將於未來幾個月內推出。他稱，公司會將收到的虛擬貨幣立即轉換成穩定幣，再轉成美元，避免受虛幣波動影響。他透露，由於公司主打年輕、潮流、線上推銷，在接受虛幣交易後，亦會推出波鞋相關NFT產品，暫計劃由知名球星設計產品，再放在平台銷售，投得該NFT的客戶可擁有該產品生產權。

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