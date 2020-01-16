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港首家SPAC通過聆訊 本月22日上市 集資10億 招銀國際有份發起

【明報專訊】本港自年初引入SPAC（特殊目的收購公司）上市機制後，至今已有9家SPAC遞表申請，終迎來首家「殺入直路」。據港交所（0388）網站資料顯示，招商銀行（3968）旗下招銀國際資產管理有份發起的Aquila Acquisition已通過上市聆訊，有消息人士透露，是次集資規模為10億港元，擬發行1億股A類股份，每股定價10元，另發行39萬份上市權證，並有望於近期按原計劃完成上市，預計將於本月22日掛牌。

明報記者 葉翠

消息人士稱，Aquila認購反應「已有全面的可見性」，未來不排除還有一定增加的空間。據了解，公司目前亦吸引眾多背景多元化的高質素投資者興趣。

消息指認購反應「已有全面的可見性」

畢馬威中國資本市場諮詢組合伙人劉大昌表示，樂見SPAC市場積極發展，相信新制度可為發行人和投資者提供更全面的融資選擇和投資機會。他提到，SPAC將物色來自內地和東南亞的高增長、創新及新經濟行業企業，並吸引他們赴港上市，並預期主要業務在內地的SPAC併購目標，將繼續視與在港上市的SPAC合併為吸引選擇。

匯豐：客戶可藉應用程式參與SPAC IPO

此外，匯豐宣布，擁有專業投資者資格的匯豐尚玉及卓越理財客戶，即日起透過匯豐投資全速易（HSBC HK Easy Invest）應用程式，能獲得香港SPAC的相關資訊並參與認購。匯豐指出，客戶可透過新功能參與SPAC IPO認購及針對專業投資者的配售項目，該行亦會透過全速易通知客戶認購結果，有關交易將於指定帳戶自動完成。

內地藝人管理公司樂華娛樂申上市

其他新股方面，內地藝人管理公司樂華娛樂向港交所提交上市申請，聯席保薦人為中信建投和招商證券。上市前創辦人杜華、阿里影業（1060）及TVB（0511）大股東、黎瑞剛旗下華人文化分別持股50.18%、14.25%和14.25%。集團於2014年開始在韓國經營業務，2015年9月在內地新三板掛牌，惟不足3年便宣布退市，旗下藝人包括韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞。

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