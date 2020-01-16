經濟

LME︰周五前不恢復鎳交易 將限漲跌

【明報專訊】倫敦金屬交易所（LME）發布最新公告，預期不會在3月11日本周五之前恢復鎳期貨交易，需要交付的合約亦會展期，並將為鎳的所有直接合約設定10%漲跌幅限制。LME首席執行官Matthew Chamberlain接受彭博社訪問時強調，他們的根本責任是穩定市場，如果只顧容許鎳價上漲，一些市場參與者將很難繼續他們的活動並面對困境。緊隨LME，上海期貨交易所亦自昨晚，將部分鎳期貨合約交易叫停一天。

LME明言不會在本周五之前恢復交易，連帶交付合約也需展期至另行通知，並基於3月7日收市價，在所有直接鎳合約於復市時預設10%漲跌幅限制。供電子盤交易的LME Select更設下價格範圍波段，超越範圍的指令會被拒，藉此有序縮減剩餘空倉。LME在恢復買賣前另設機制，供持逾100手的長、短倉者以3月7日收市價加溢價10%自願淨額對盤。同時其亦將鎳合約的按金加倍，自3月10日起增至4808美元。

首席執行官：確保市場回復穩定

Matthew Chamberlain稱，其決定旨在確保市場回復穩定及長遠公平行事，致不會因為極端市况、尤其是亞洲時段的鎳價與基本市况斷裂時，令參與者陷困境。他更稱，鎳價爆升不單是影響到參與者，真正問題是令到金融市場面對顯著壓力，因此要採取行動讓市場舒氣。

青山控股傳獲摩通建行備用貸款

他又稱，不會就青山控股持倉及建銀國際子公司需較多時間繳納保證金作個別評論，只謂LME的做法是確保不會令行員違約，將來其續會密切監察巨額空倉變動。彭博社另引述知情人士稱，傳出因鎳價挾升被逼倉的青山控股，已獲得摩根大通及建設銀行（0939）等提供備用貸款補倉。

相關字詞﹕青山控股 倫敦金屬交易所

上 / 下一篇新聞

國泰虧損收窄至55億 稱暫毋須融資 第五波料每月燒錢最多15億 分析貨運業務快復蘇
國泰虧損收窄至55億 稱暫毋須融資 第五波料每月燒錢最多15億 分析貨運業務快復蘇
受惠油價急升 燃油對冲轉賺23億
受惠油價急升 燃油對冲轉賺23億
九倉：今年續減債 不急收購內地項目
九倉：今年續減債 不急收購內地項目
恒指再跌138點 低位彈逾500點
恒指再跌138點 低位彈逾500點
中小企收益指數跌至兩年最差
中小企收益指數跌至兩年最差
港首家SPAC通過聆訊 本月22日上市 集資10億 招銀國際有份發起
港首家SPAC通過聆訊 本月22日上市 集資10億 招銀國際有份發起
KICKS CREW融資 盈科拓展等牽頭
KICKS CREW融資 盈科拓展等牽頭
花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號
花旗：未解決沉迷打機 內地不會審批遊戲版號
保誠稱防疫措施令短期營運困難 香港新業務價值跌6％ 表現較差
保誠稱防疫措施令短期營運困難 香港新業務價值跌6％ 表現較差
財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬
財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬
中國PPI四連跌 通脹續低企
中國PPI四連跌 通脹續低企
花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息
花旗：長建售UKPN可避監管風險兼派特別息
中國鐵塔業績遜預期 股價曾見新低
中國鐵塔業績遜預期 股價曾見新低
太古逾14億售太古海洋開發集團
太古逾14億售太古海洋開發集團
美財政部疑「烏龍」發聲明 比特幣升一成
美財政部疑「烏龍」發聲明 比特幣升一成
DBA兩前董事撤任董事資格
DBA兩前董事撤任董事資格
最平5G iPhone售3699起 第三代SE明接受預訂 蘋果股價早段升逾2%
最平5G iPhone售3699起 第三代SE明接受預訂 蘋果股價早段升逾2%
油價回落 歐美股市反彈
油價回落 歐美股市反彈
Adidas大中華銷售額連跌3季
Adidas大中華銷售額連跌3季
張兆聰：俄烏停火現曙光 港股料可反彈
張兆聰：俄烏停火現曙光 港股料可反彈
技術取勝：蒙牛或下試40元關口
技術取勝：蒙牛或下試40元關口
劉思明：潔能股即日跌轉升 吼光大環境
劉思明：潔能股即日跌轉升 吼光大環境
周顯：防守投資 即不用腦投資
周顯：防守投資 即不用腦投資
湯文亮：瑞士要極速加入北約
湯文亮：瑞士要極速加入北約
爆疫下莊思明瑧蓺叫租低3年前一成 SEA TO SKY 702呎3房月租2萬 同類新低
爆疫下莊思明瑧蓺叫租低3年前一成 SEA TO SKY 702呎3房月租2萬 同類新低
陽明山莊2房4.2萬租出 10年前買入回報2.7厘
陽明山莊2房4.2萬租出 10年前買入回報2.7厘
匯璽業主3年半帳蝕近千萬 屋苑最大宗蝕讓
匯璽業主3年半帳蝕近千萬 屋苑最大宗蝕讓
上月辣稅不足7億 半年最少
上月辣稅不足7億 半年最少
利奧坊‧曦岸屆現樓 設360度虛擬導覽
利奧坊‧曦岸屆現樓 設360度虛擬導覽
投資界看兩會房策：利建材家電龍頭
投資界看兩會房策：利建材家電龍頭
京東沈建光：美加息或衝擊樓市
京東沈建光：美加息或衝擊樓市