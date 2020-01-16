經濟

恒指再跌138點 低位彈逾500點

【明報專訊】港股連跌3天後，昨日走勢反覆，恒指最多升191點至20,957點後轉跌，午後曾大跌663點，低見20,102點逾5年半低後，再從低位反彈逾500點，收報20,627點，收市僅跌138點或0.67%。昨晚早段外圍股市反彈，至晚上約11時45分，即月夜期報20,881點，高水253點。分析認為港股技術上已超賣，昨日低位有機會階段性見底。科指昨曾跌逾3%低見4233點後「拗腰」，收市倒升0.26%。

科指跌逾3%後倒升

昨主板成交逾1852億元。國指跌0.67%。多隻藍籌盤中「V彈」收市報升。升幅最大的藍籌吉利（0175）收報11.74元，升4.82%，盤中曾見10.86元，反彈幅度逾8%。美團（3690）、騰訊（0700）一度分別跌4.26%、3.44%，收市均倒升。阿里巴巴（9988）盤中最多跌4.44%，見92.6元新低，及後跌幅收窄，仍跌0.67%收市。

日前被挪威主權基金宣布剔出投資名單的內地體育用品股李寧（2331），昨日股價跌9.36%，是跌幅最大的藍籌。另一家體育用品股安踏（2020）亦跌7.41%，花旗發表報告，擔心近期緊張的地緣政治局勢下，安踏會面臨非中國市場波動的潛在風險。

第一上海首席策略師葉尚志稱，近期港股出現資金鏈壓力而致多天拋售情况或暫告一段落，預料今輪拋售為外資流走為主，至於昨日尾市反彈能否持續，需視乎港匯昨略轉強的形態能否進一步走強、俄烏局勢發展、聯儲局本月加息後的投資環境等，預料21,300點為恒指短線反彈阻力。他認為，互聯網科技板塊可以是投資者考慮長線配置的板塊，可趁低逐步吸納。

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