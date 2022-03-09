通脹利新興市場 高盛增投資亞洲科企

【明報專訊】在過去10年，當美國10年期國債名義孳息率與實際孳息率之間的差異反映通脹預期上升時，新興市場股市通常都會大幅跑贏世界其他地區（即MSCI所有國家指數）。上述的情况其實不難理解，因為當美國通脹維持在低位但持續上升，所反映的通常是環球經濟增長前景持續改善。一般而言，這對於以出口主導的地區（如新興市場）都是有利的情况，故高盛的投資組合中亦增加了亞洲科技企業。
實際孳息率升 價值股表現多勝增長股
若孳息率上升是受實際利率所驅動的話，預示有可能是貨幣政策將會收緊，繼而導致借貸成本上升。由於不少新興市場企業的貸款都是以美元計價，因此，這種情况通常會對它們不利。
比較之下，價值股的表現在實際孳息率上升時通常較為出眾，而增長股的表現則相對落後。出現這種情况是因為價值股的「存續期」通常較短、對實際孳息率變動的敏感度低於增長股的緣故。增長股的預期現金流會延續至更長遠的未來，因此較易受計算現時價值的貼現率變動所影響。
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