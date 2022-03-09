通脹利新興市場 高盛增投資亞洲科企

實際孳息率升 價值股表現多勝增長股

若孳息率上升是受實際利率所驅動的話，預示有可能是貨幣政策將會收緊，繼而導致借貸成本上升。由於不少新興市場企業的貸款都是以美元計價，因此，這種情况通常會對它們不利。

比較之下，價值股的表現在實際孳息率上升時通常較為出眾，而增長股的表現則相對落後。出現這種情况是因為價值股的「存續期」通常較短、對實際孳息率變動的敏感度低於增長股的緣故。增長股的預期現金流會延續至更長遠的未來，因此較易受計算現時價值的貼現率變動所影響。

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