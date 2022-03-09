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田灣南津‧迎岸 社區發展成熟

【明報專訊】樓價入場門檻較低的市區迷你戶依然大有市場。恒地（0012）旗下香港仔單幢盤南津‧迎岸，主打開放式及1房戶。物業位處田灣，雖然沒有港鐵直達，但有來往港九多區的巴士線途經，交通算便利，而且區內發展成熟，社區配套充足。南津‧迎岸已屆現樓，即買即住對買家而言，屬另一主要賣點。

明報記者 林可為

攝影 劉焌陶

與恒地同系近年開售、同樣主打細單位的西半山單幢項目THE RICHMOND、CAINE HILL相比，南津‧迎岸位處南區香港仔的田灣街12號，屬傳統民生區域。值得留意是，南津‧迎岸位處內街，起居環境相對寧靜。項目已屆現樓，準買家可以親臨物業現場，觀察單位的交樓質素和對外景觀。

南津‧迎岸總共提供142個單位，大部分是開放式及1房戶型（涵蓋標準戶，及連平台或天台特色戶），適合單身族或分支小家庭。項目自2018年3月推出以來，累積售出近130伙，現時尚餘10多個單位待售。

1房單位採套房設計

今次介紹的兩個連裝修現樓示範單位，包括6樓A室，屬實用面積255方呎1房間隔；客飯廳連開放式廚房，面積約110方呎，外連22方呎露台，室內採光度不俗，空間亦算四正實用。

睡房面積約50方呎，屬套房設計，意味若有親友到訪，前往洗手間就需要經由寢室進入。由於單位內籠迷你，為增加收納空間，設計師在睡牀下度身訂造了一組地櫃，旁邊則放置小型衣櫃。

洗手間設淋浴間，特色是連接16方呎工作平台，可供戶主晾曬衣物，亦有助室內通風。

浴室連16呎工作平台

另一現樓示範單位為26樓E室，實用面積183方呎，屬開放式間隔。與1房戶型不同的是，此開放式單位只設22方呎露台，不設工作平台。

一如普遍的迷你單位，室內格局可謂「一眼睇晒」。起居室面積約140方呎，同樣採開放式廚房設計，設有可伸縮的餐枱，亦可作為戶主的工作枱，設計盡量節省空間兼方便實用。洗手間設有窗戶，令室內更通風。上述兩個單位的景觀都是以四周樓景為主。

雖然南津‧迎岸屬單幢項目，但也設有一個小型住客會所。會所採玻璃幕牆設計，主要設施包括派對廳及健身室。

鄰近田灣街市 購物方便

買家須留意的是，屋苑不設住客車位，但對出的石排灣道、香港仔海傍道均設有多條巴士線，可前往港島和九龍多區，對外交通算方便。此外，屋苑附近有田灣街市、田灣商場等，為居民購買生活日用品和餸菜的主要補給點。

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