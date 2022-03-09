中小型代理富誠地產全線5分行停業

「開業32年來都未見過咁靜」

值得留意，據地產代理監管局資料，截至上月底，持有個人代理牌照高達42,408人，除連升9個月，更連續7個月創歷史高位。富誠地產發言人林栢榮稱，鑑於疫情嚴峻，為保障客戶、業主及員工安全，決定集團旗下5間分行暫停營業，至另行通知，客戶仍可透過網上搵樓服務物色樓盤，若客戶需要參觀物業，需展示快速測試陰性證明。他表示，疫情肆虐，加上限聚令再度收緊，實際搵樓的客戶已較前大減，並謂「開業32年來都未見過咁靜」。

祥益堅持不裁員不減薪

祥益地產總裁汪敦敬表示，疫情下集團仍樂觀面對，分行如常運作，並堅持不裁員、不減薪。他續稱，今年將增設兩間分行，其中天水圍新分行預料將於下季投入服務，而另一間分店已簽訂租約，將為集團龍頭舖之一。

至於市場佔有率較大的中原地產，其亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑相信，第五波疫情雖嚴峻，上月住宅部佣金收入僅1.4億元，按月跌30%，雖然如此，但預計疫情快將見頂，集團未有考慮縮減人手及分行，現時中原地產分行475間，涉6500人，與去年12月相同。陳氏稱，集團同時亦已去信各分行舖位業主，望於疫情下可共渡時艱，提供租金減免。

利嘉閣廖偉強：公司料連續兩月見紅

另一龍頭大行美聯物業表示，未有分行因疫情而停止運作，僅有部分因為疫情，進行徹底消毒清潔，以保障員工及客人健康。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，疫情下一手、二手市場仍有需求，各分行照常營業，而集團同步在網上推銷樓盤。被問及上月佣金收入，他以「好差」來形容，並透露已連續兩個月見紅，又指上月虧損程度料創歷史新高。