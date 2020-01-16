形薈2房實蝕230萬 屋苑最大蝕讓 原業主持貨約6年 蝕幅近兩成

明報記者 林尚民、容婌維

市場消息稱，形薈1B座高層C室，實用517方呎，2房間隔，原叫價1350萬元，近日減價約145萬元或近11%，以約1205萬元售出，實呎23,308元。原業主2016年逾1325萬元購入，帳面蝕約120萬元或9%，蝕讓金額及幅度均為屋苑歷年最大。由於原業主購入時需付樓價7.5%雙倍印花稅，連同使費計有機會實蝕逾230萬元或逾17%。不過，由於原業主購入時獲發展商提供部分現金回贈，故實際蝕讓金額或幅度或有機會略減。

香島4房失守2000萬 4年實蝕553萬

資料顯示，香島一個實用1052方呎的3座低層C室4房戶，連車位上月以1990萬元售出，實呎18,916元，為屋苑4房戶成交價首失守2000萬元大關。原業主2018年4月約2420萬元連車位購入，帳面蝕430萬元，若連使費計料實蝕553萬元或近23%，除為屋苑近一年半最大額蝕讓個案外，亦為屋苑逾一年來最大蝕幅成交。

區內主打細戶的ISLAND RESIDENCE，有業主蝕使費沽貨。中原地產高級區域營業董事陳凱超表示， ISLAND RESIDENCE高層B室，實用238方呎，開放式間隔、望海景，以555萬元易手，實呎23,319元。原業主2015年534萬元買入，帳面獲利21萬元或約4%。不過，若連使費計，原業主料微蝕約1萬元離場。

淘大2房572萬沽 今年第五宗蝕讓

另外，九龍灣淘大花園錄今年第5宗蝕讓個案。香港置業客戶董事胡國安表示，淘大花園B座低層5室，實用390方呎，2房間隔，以571.8萬元易手、實呎14,662元，低於市價約2%。原業主2019年3月約560萬元購入，持貨3年額印鬆綁即沽售，帳面獲利11.8萬元或約2%。若連使費計，原業主料實蝕約11萬元或約2%離場。此外，美聯區域營業董事梁浩文稱，屯門怡樂花園錄本月首宗成交，位於2座高層A室，實用335呎，以400萬元易手，與原業主2019年1月購入價相同，實呎11,940元。原業主今次帳面平手離場，料蝕17萬元或4%使費。