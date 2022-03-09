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經濟
2022年3月9日星期三
湯文亮 敢說反話
投資策略
鎳價挾淡暴漲 LME取消高價交易 以周一收市價結算 內地民企損失大減
電動車電池主原料 小鵬比亞迪跌一成
乘聯會：內地汽車銷售影響不大
股市走資 港匯見7.8226兩年新低
人行向中央上繳逾1萬億元結存利潤
耀才：證監指引 針對臨急抱佛腳券商
華政策不確定 1/3美企擬減投資 調查：逾半企業指中美關係緊張不利營商
遭最大主權基金踢走 李寧股價挫逾5%半年低
牙科股瑞爾今招股 7384元入場
眾安國際完成A輪融資籌18億元
越秀交通上年純利飈逾8倍 末期息0.41港元
百度「蘿蔔快跑」半年接逾30萬訂單
毛利率升逾3百分點 中興上年多賺六成
彭博：中證監開綠燈 無敏感數據科企准美上市
紐油近14年高 航空股遭殃 巴克萊：尚有逾一成下跌空間
Adidas換大中華區舵手 蕭家樂回巢
拜登擬簽行政命令 研美央行數字貨幣
張兆聰：光伏逆市做好 首選信義光能
技術取勝：康師傅料14元有支持
劉思明：派息穩定行業抗跌 領展候低吸
周顯：太多大型IPO攤薄資金池
湯文亮：歐盟快將灰飛煙滅
盧楚仁：買樓不如買長實
形薈2房實蝕230萬 屋苑最大蝕讓 原業主持貨約6年 蝕幅近兩成
業主爆疫下移居內地 低估價12％沽健威2房
嘉峯匯本月首周20宗租賃 較上月同期增3倍
中小型代理富誠地產全線5分行停業
八鄉七星崗閒置地申建901伙過渡房屋
旺角中心地舖呎租僅83元 低高峰八成
田灣南津‧迎岸 社區發展成熟
近期成交實呎2.5萬至2.7萬
波動巿 高盛看好擁現金流科技股
通脹利新興市場 高盛增投資亞洲科企
湯文亮：歐盟快將灰飛煙滅
【明報專訊】有老友話未見過我同其他人合股買樓，是否唔想益人？我話剛好相反，係我唔想害人，因為我經常投資失利，老友唔信。
相關字詞﹕
敢說反話
湯文亮
財經專欄
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