Adidas換大中華區舵手 蕭家樂回巢

牽涉新疆棉事件 區內銷售急挫

自去年3月底以來，Adidas因抵制新疆棉而被部分內地消費者罷買。該品牌繼去年次季在大中華區的銷售額按年跌16%後，第三季再按年跌15%，部分市場份額給內地品牌搶佔。Adidas表示，從未在新疆生產任何貨品，在新疆也沒有供應商，並重申2019年的一項聲明，明確要求供應商不要從新疆採購任何紗線。

內地超過80%棉花來自新疆。Adidas跟Nike（美：NKE）、快時尚品牌H&M（瑞典：HM-B）等，在配合西方全面禁止新疆產品之際，在內地的業務受到影響。

根據麥肯錫（McKinsey）的研究，中國2019年超越美國，成為全球最大的時裝消費國。Adidas今次高層變動，反映這些品牌同時兼顧西方及內地市場的困難。

專注於內地運動服裝行業的分析師指出，自從被內地消費者抵制，Adidas和Nike已失去在天貓等電商平台的領先地位，取而代之的是標榜使用新疆棉的內地運動服裝集團安踏（2020）、李寧（2331）等。

品牌諮詢公司Landor and Fitch指出，Adidas和Nike正面臨「更廉宜且實力轉強」的國產品牌挑戰。安踏在2021年上半年收入按年增長50%以上，達到228億元人民幣（約282億港元），同期Adidas的大中華區收入為24億歐元（約204億港元）。

（綜合報道）

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